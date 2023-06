Critérium du Dauphiné : "un petit challenge" pour la commune de Belmont-de-la-Loire

C'est un maire un peu stressé à cause de l'ampleur de la logistique, mais avant tout fier qui répond à nos questions ce mercredi matin. Jean-Luc Matray, maire de Belmont-de-la-Loire, est ravi d'accueillir la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre individuel entre Cours (Rhône) et sa commune.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Un maire qui accueille un événement comme une étape du Critérium du Dauphiné est-il forcément un maire heureux ?

Jean-Luc Matray : Oui, oui, complètement. C'est vrai que c'était un petit challenge pour notre petite commune. Mais ce matin, à quelques heures de l'arrivées des premiers coureurs, tout se déroule comme convenu et la fête va être belle.

Vous attendez-vous à une belle affluence, comme au Coteau ?

Je l'espère. Mais bon, hier soir, pour avoir déjà un petit peu remonté les derniers kilomètres, on avait pratiquement 50 camping-cars qui étaient déjà positionnés, hier matin, même avant-hier au soir déjà, certains avaient pris les places, donc je pense que ça augure plein de bonnes choses.

Y a-t-il en fort engouement autour de cette course, même si ce n'est pas le Tour de France ?

Oui. Je pense qu'on a l'une des plus belles étapes - alors bien sûr, on ne va pas comparer aux étapes de montagne - mais c'est clair que voir passer tous les coureurs pendant à peu près trois heures, c'est vraiment un spectacle gratuit (il faut le rappeler) et de qualité. Et mon Dieu, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, ça permet de passer un excellent moment avec des stars internationales du cyclisme.

Les habitants de la commune sont-ils très mobilisés ?

Oui, c'est la bonne surprise. Parce que vous savez, au départ, quand on parle de recevoir une étape du Critérium, la population n'était peut-être pas consciente de l'événement, mais petit à petit, la pression est montée et formidablement, les associations notamment, ont joué le jeu. Et puis les bénévoles se sont spontanément présentés en mairie pour donner un coup de main. Et puis il y a un véritable engouement de nos entreprises locales aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui rassemble*.*

Comment des associations, ces entreprises sont-elles impliquées autour du Critérium ?

Alors en amont, il y a eu pas mal de décorations faites par les écoles, les enfants qui ont fait des des maillots aux couleurs du podium. Il y a eu des décorations de faites aussi par des bénévoles de la commune. Et puis aujourd'hui, il y a un gros travail mis en place : depuis 6h30 on est sur place pour mettre le barriérage. Après en terme d'animations bien sûr, il y aura toute l'activité restauration, buvette, snack. Et puis on a un espace entreprises, où là aussi, on a eu une très bonne surprise de voir que nos entreprises, petites ou moyennes ou un peu plus importantes, ont souhaité être présentes. Et donc on leur a offert bien sûr la possibilité de venir montrer leur savoir au public. Et ils sont positionnés à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Donc c'est appréciable pour nos entreprises, on est très fiers.

On sait que la concurrence est rude pour le Tour de France. Mais maintenant que vous avez passé une première étape avec ASO, ça vous donne envie de candidater pour accueillir un jour une étape du Tour ?

On est quand-même une petite commune de 1.500 habitants, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de nos possibilités financières. Mais sait-on jamais ? C'est vrai qu'hier, pour avoir côtoyé des gens d'ASO, ils nous disaient de toute façon, il faut passer par l'étape du Critérium pour franchir peut-être une étape supérieure. Mais c'est clair qu'on a un site, l'aire de loisirs du plan d'eau, donc où se déroule l'arrivée qui est vraiment adapté. Hier il y a une multitude de camions, la technique et tout ça qui a pris place sur le site. On a un complexe sportif qui permet d'accueillir, là on a 60 journalistes qui sont présents dans la salle des sports, donc on a un complexe qui convient à de grands événements. Alors bon, je ne dis pas qu'on va recevoir le Tour de France, mais voilà.