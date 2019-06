Critérium du Dauphiné : victoire d'étape et maillot à pois pour le cycliste berrichon Julian Alaphilippe

Châteauroux, France

Après plusieurs semaines de pause, Julian Alaphilippe fait un retour fracassant à la compétition. Le cycliste de Saint-Amand-Montrond remporte la sixième étape du Critérium du Dauphiné, à Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie. Une étape longue de 229 kilomètres avec 8 cols à grimper. Alaphilippe a géré sa course d'une main de maître : il a été dans l'échappée tout au long de la course et a empoché un maximum de points au sommet des cols. Résultat, en plus de sa victoire d'étape, Julian Alaphilippe endosse le maillot à pois de meilleur grimpeur, à deux jours de l'arrivée.