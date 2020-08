Critérium du Dauphiné : impressionnant, Wout Van Aert remporte la 1ère étape à Saint-Christo-en-Jarez

Après un final musclé, étouffant, sous une météo lourde et un ciel chargé, Wout Van Aert s'est imposé de manière éclatante lors de cette 1ère étape du Critérium du Dauphiné. Le coureur belge de la Jumbo-Visma s'est lancé à 150 mètres de l'arrivée et n'a laissé aucune chance aux autres concurrents. Il confirme ainsi la très bonne forme de son équipe et la sienne.

Daryl Impey (Mitchelton-Scott.) prend la 2e position devant Egan Bernal (Inéos), qui se classe troisième et "meilleur jeune". Le Colombien, vainqueur du Tour de France 2019, portera donc le Maillot Blanc, jeudi, pour la 2e étape.

Côté français, Julian Alaphilippe, (Deceunink Quick Step), Pierre Latour (AG2R La Mondiale) et Warren Barguil (Tarkea Samsic) arrivent respectivement 13e, 14e et 15e. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) arrive lui 18e, juste devant Thibaut Pinot (FDJ), 19e.

Christopher Froome (Inéos), de retour dans la compétition après son terrible accident l'an dernier, arrive... 86e de cette première étape. Une claque pour le quadruple vainqueur du Tour de France !

"Apparemment j'ai de bonnes jambes" - Wout Van Aert

Wout Van Aert est invaincu depuis la reprise de la saison, après un triplé : Strade Bianche, Milan San Remo et cette étape du Dauphiné. Le Belge signe aussi sa troisième victoire d'étape sur un Critérium, après sa victoire l'an dernier lors du contre-la-montre individuel (qui avait vu Christopher Froome chuter et se blesser gravement) et sa victoire lors de la 5e étape entre Boën-sur-Lignon (Loire) et Voiron (Isère).

"Apparemment j'ai de bonnes jambes" a plaisanté le Belge sur la ligne d'arrivée de la 1ère étape ce mercredi. "Hier je me sentais assez fatigué, l''équipe a bien travaillé pour moi aujourd'hui [...] donc je ne pouvais pas me rater sur le sprint. C'est juste une grande victoire" a-t-il réagit. "C'était bien, j'ai dis aux gars que je le sentais bien, [...] c'est une victoire d'équipe et on va essayer de garder le rythme ! Demain, c'est moi qui roule pour eux" a-t-il prévenu. C'est la première fois que le Belge porte le maillot de leader sur une grande course, "j'espère que ce sera de bon augure pour le Tour de France" s'est-il réjouit.

Wout Van Aert, sur la ligne d'arrivée de Saint-Cristo-en-Jarez, après sa victoire sur la première étape de ce Critérium du Dauphiné 2020.. © Radio France - Kevin Bodereau

Démonstration impressionnante de Jumbo-Visma

Avec cette première victoire, le Team Jumbo-Visma, très attendu sur ce Dauphiné, confirme ses (grandes) ambitions. C'est clairement l'équipe la plus impressionnante du peloton, avec un collectif solide : sept coureurs engagés, dont Primoz Roglic, sans doute candidat à la victoire finale.

Dans les derniers kilomètres de cette 1ère étape, le régional de l'étape, Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) a tenté un baroud d'honneur au moment où le peloton est revenu sur les derniers échappés. Mais le Français n'a rien pu faire contre Jumbo-Visma, qui a mené un train d'enfer en tête du peloton tout au long de l'étape.

Occasion manquée pour les sprinters

Peu de sprinters étaient capables de s'imposer dans une montée comme la montée finale vers Saint-Cristo-en-Jarez. Peter Sagan, très attendu, est resté en embuscade tout au long des 218 kilomètres de course, mais a finalement été distancé à dix kilomètres de l'arrivée. C'était la seule opportunité de cette édition 2020 pour les sprinters. Les quatre étapes restantes, très escarpées, feront la part belle aux grimpeurs.

Trois abandons

À noter que plusieurs coureurs ont abandonné lors de cette 1ère étape : Niccolo Bonifazio, de l'équipe française Total Direct Energiea abandonné suite à des douleurs au dos. De même, Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) et Brent Van Moer (Lotto Soudal) ont du abandonner après une chute en tête de course. Quinten Hermans, bien placé pour remporter le maillot à pois de Meilleur Grimpeur a du être hospitalisé.

Rendez-vous pour la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, ce jeudi. Elle se déroulera entre Vienne et le Col de Porte sur 135 km. Avec une arrivée au sommet du mythique Col de Porte. Le départ réel sera donné à 13h00 pour une arrivée aux alentours de 16h38.

