Critérium du Dauphiné : le Belge Wout Van Aert remporte sa deuxième victoire d'affilée lors de la 5e étape

Après sa victoire la veille en contre-la-montre-individuel, le Belge Wout Van Aert (Jumbo Visma) signe une nouvelle victoire sur la 5e étape entre Boën-sur-Lignon (Loire) et Voiron (Isère) ce jeudi. C'était la dernière occasion de bouleverser le classement pour les sprinteurs.

Voiron, France

Wout Van Aert a encore soufflé la victoire avec brio ce jeudi, à Voiron, en Isère, lors de l'arrivée de la 5e étape du Critérium du Dauphiné. Sur un final tortueux, le Belge a surpris ses adversaires avec une accélération dans les 500 derniers mètres. Il décroche la première place devant l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et le Français, Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick - -Step). Adam Yates (Mitchelton-Scott) conserve le Maillot Jaune de leader.

Cette étape de 201 km était la dernière chance pour les sprinteurs de décrocher une victoire. Conscientes de cette échéance, dès le début de l'étape, les équipiers de Bora-Hansgrohe et Deceuninck – Quick-Step ont pris en chasse les échappés du jour. Mais c’est Wout van Aert qui s'impose finalement sur la ligne d'arrivée de Voiron.

Après avoir remporté le contre-la-montre de Roanne, la veille, le triple champion du monde de cyclo-cross a remporté sa deuxième étape consécutive. Cela ne s’était plus vu sur le Dauphiné depuis… 2015 et les deux victoires en montagne de Chris Froome à Saint-Gervais et Modane.

VIDÉO - L'arrivée de Wout Van Aert à Voiron

La prochaine étape

La sixième étape du Critérium du Dauphiné relie Saint-Vulbas (Ain) à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) le vendredi 14 juin. Les coureurs vont rouler 229 km. Le départ est prévu à 10h15 et l'arrivée entre 16h10 et 16h50. Parmi les difficultés du jour : le col de la Chambotte ou celui de Beaune.

Le classement de la 5e étape et le général

Le Top 5 de la 5e étape

Wout VAN AERT

Sam BENNETT

Julian ALAPHILIPPE

Lorrenzo MANZIN

Clément VENTURINI

Le Top 10 du classement général individuel après la 5e étape :

Adam YATES

Dylan TEUNS

Tejay VAN GARDEREN

Jakob FUGLSANG

Wout VAN AERT

Steven KRUIJSWIJK

Thibaut PINOT

Emanuel BUCHMANN

Alexey LUTSENKO

Nairo QUINTANA

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019. - Geoatlas.com / ASO

Les huit étapes du 9 au 16 juin

Les étapes du Critérium du Dauphiné 2019. - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné