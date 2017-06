Critértium du Dauphiné :Tour de France en ligne de mire pour Pierre Latour

Le Critérium du Dauphiné s'élance ce dimanche 4 juin depuis Saint-Étienne. Deux Drômois sont au départ dans l'équipe AG2R. Pierre Latour et Axel Domont. C'est maintenant ou jamais pour eux, pour se qualifier pour le Tour de France.

Que ce soit clair, dans ce Critérium du Dauphiné 2017, l'objectif principal, si l'on écoute les deux coureurs drômois, c'est d'être les coéquipier modèle pour leur leader Romain Bardet. Sauf que, derrière cette obligation sportive, il y a bien un gros enjeu personnel. Le Critérium, c'est un peu répétition général du Tour de France et pour nos cyclistes, Pierre Latour et Axel Domont, c'est la dernière chance de taper dans l’œil de leur directeur sportif pour participer à la Grande Boucle qui démarre le 1er juillet. "En plus le Tour passe à la maison cette année", dit plein d'envie Pierre Latour, le natif de Romans. "Après ce n'est pas non plus une obsession mais si j'y suis c'est sûr que ça fait plaisir", explique le grimpeur. Son rôle à lui dans ce Critérium du Dauphiné, outre de tenter d'être dans la sélection de son équipe pour la Grande Boucle, sera d'épauler le leader de la formation AG2R, Romain Bardet, dans les derniers kilomètres des étapes de montagne.

Les deux Drômois sur le Tour, "ce serait rigolo"

Axel Domont veut lui aussi être le coéquipier parfait pour son leader. Il estime être bien placé pour participer au Tour de France, mais cela dépendra, là encore, de son état de forme sur le Dauphiné et surtout sur son comportement. "Moi je suis surtout jugé sur mon état d'esprit", explique celui qui a commencé par le BMX à Mours-Saint-Eusèbe. Il ne veut pas "vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué", mais il est en forme. Et puis l'idée d'être avec son pote Pierre Latour, ensemble, pour leur premier Tour de France lui fait briller les yeux. "Ce serait rigolo, en plus Pierre c'est un bon vivant, on passerait un bon Tour de France". C'est tout ce qu'on leur souhaite.

