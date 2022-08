Cyclisme: le Tour de l'Avenir enchante le public vendéen

Le vélo était à la fête pendant 2 jours en Vendée. Après le contre-la-montre par équipes jeudi soir autour de La Roche-sur-Yon, la 1ère étape du Tour de l'Avenir a été remportée par le Norvégien Soren Waerenskjold qui s'est aussi emparé du maillot jaune de leader. Il a faussé compagnie au peloton à 800 mètres de l'arrivée pour s'imposer en haut du boulevard d'Eylau à seulement quelques dizaines de mètres devant les sprinters.

"C'est une course de jeunes (réservée aux moins de 23 ans, c'est des jeunes qui calculent pas trop - juge le parrain de l'épreuve et quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault -Et puis depuis le départ il y a eu de la course, il y a eu 4 échappées qui ont fait une superbe étape (...) On a cette chance d'avoir cette superbe course avec des jeunes qui ont envie de se montrer et ça nous enchante".

L'arrivée de la 1ère étape s'est jouée en haut du boulevard d'Eylau à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

Des jeunes amateurs de vélo s'étaient amassés le long du parcours © Radio France - Yves-René Tapon

Ce samedi la 2e étape reliera Benet en Vendée à Civray dans la Vienne. Le Tour de l'Avenir se terminera le 28 août après 3 étapes dans les Alpes.