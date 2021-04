Cyclisme : 23 équipes engagées sur l'Alpes Isère Tour du 19 au 23 mai

Vingt-trois équipes vont participer cette année à la 30e édition de l'Alpes Isère Tour (anciennement "Rhône-Alpes Isère Tour"). La course se déroule sur cinq jours, du 19 au 23 mai 2021.

Vingt-trois équipes sont engagées cette année sur la 30e édition de l'Alpes Isère Tour (anciennement "Rhône-Alpes Isère Tour"). La course comporte désormais cinq étapes, soit une de plus que les précédentes éditions. Elle se déroulera du 19 au 23 mai, une semaine avant le départ du Critérium du Dauphiné dès le 30 mai. Parmi les villes-étapes cette année : Charvieu-Chavagneux, Saint-Jean-de-Soudain, La Verpillière, Pressins ou Crolles.

La 30e édition devait se dérouler en 2020 mais avait été annulée pour cause de pandémie de coronavirus et de restrictions sanitaires. La course avait été remportée en 2019 par le cycliste autrichien Matthias Krizek.

Les villes-étapes de l’Alpes Isère Tour 2021

Mercredi 19 mai - Étape 1 : Charvieu-Chavagneux - Charvieu-Chavagneux (Aux confins du Bas Dauphiné)

Jeudi 20 mai - Étape 2 : Saint-Jean-de-Soudain - La Verpillière (Des Vals du Dauphiné à la Porte de l'Isère)

Vendredi 21 mai - Étape 3 : Aéroport de Saint-Exupéry - Pusignan (De l'Est Lyonnais au Pays Viennois)

Samedi 22 mai - Étape 4 : Les Roches-de-Condrieu - Saint-Maurice-l'Exil (Entre Bièvre et Rhône et le Pays des Chambarands)

Dimanche 23 mai - Étape 5 : Pressins - Crolles (Au cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse)

Les 23 équipes engagées sur la 30e édition de l'Alpes Isère Tour

Bingoal WB (UCI ProTeam - Belgique)

(UCI ProTeam - Belgique) Equipo Kern Pharma (UCI ProTeam - Espagne)

(UCI ProTeam - Espagne) Vini Zabù (UCI ProTeam - Italie)

(UCI ProTeam - Italie) Androni Giocattoli Sidermec (UCI ProTeam - Italie)

(UCI ProTeam - Italie) BHS - PL Beton Bornholm (Equipe Continentale UCI - Danemark)

(Equipe Continentale UCI - Danemark) Dukla Banská Bystrica (Equipe Continentale UCI - Slovaquie)

(Equipe Continentale UCI - Slovaquie) Elkov - Kasper (Equipe Continentale UCI - République Tchèque)

(Equipe Continentale UCI - République Tchèque) Team Felbermayr Simplon Wels (Equipe Continentale UCI - Autriche)

(Equipe Continentale UCI - Autriche) Groupama - FDJ (Equipe Continentale UCI - France)

(Equipe Continentale UCI - France) Israel Cycling Academy (Equipe Continentale UCI - Israël)

(Equipe Continentale UCI - Israël) Metec-Solarwatt p/b Mantel (Equipe Continentale UCI - Pays-Bas)

(Equipe Continentale UCI - Pays-Bas) Team Qhubeka (Equipe Continentale UCI - Italie)

(Equipe Continentale UCI - Italie) Swiss Racing Academy (Equipe Continentale UCI - Suisse)

(Equipe Continentale UCI - Suisse) Uno-X Dare Development (Equipe Continentale UCI - Norvège)

(Equipe Continentale UCI - Norvège) Mazowsze Serce Polski (Equipe Continentale UCI - Pologne)

(Equipe Continentale UCI - Pologne) Bourg en Bresse Ain Cyclisme (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) Chambéry Cyclisme Formation AG2R Citroën U23 Team (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) Charvieu Chavagneux Isère Cyclis me (Nationale 1 - France)

me (Nationale 1 - France) Team Pro Immo Nicolas Roux (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) EC Saint-Etienne Loire (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) VC Vaulx-en-Velin Team Materielvelo.com (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) Vélo Club Villefranche Beaujolais (Nationale 1 - France)

(Nationale 1 - France) CR4C Roanne (Nationale 2 - France)