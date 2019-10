Cyclisme : 35 victoires pour le SCO Dijon sur une saison, du jamais vu dans l'histoire du club

Dijon, France

Les cyclistes dijonnais du SCO Dijon peuvent être fiers : ils ont fait cette année la plus belle saison du club. Il ne reste plus qu'un weekend de course avant la coupure hivernale, et Denis Repérant, le manager de l'équipe dresse un bilan très positif : "on a 35 victoires, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club, l'ambiance était là, c'était que du plaisir."

Jérémy Cabot (re)devient coureur professionnel

Si l'équipe du SCO Dijon évolue au plus haut échelon amateur, l'un des coureurs de l'équipe passe la saison prochaine à l'échelon supérieur. Jérémy Cabot a signé au niveau professionnel avec l'équipe Total Direct Energie, qui participe entre autres au tour de France. "C'est une belle mise en avant du travail de formation qu'on fait depuis des années, souligne Denis Repérant. Etre l'un des élus c'est pas simple, il faut être performant, Jérémy était déjà passé chez les professionnel la saison dernière avant de revenir chez nous, je le remercie d'ailleurs pour la confiance qu'il nous a accordé."

"Je pense que le travail que l'on fait auprès de nos coureurs est bon, on les mets dans les meilleures conditions, grâce à nos bénévoles, à notre staff et à nos partenaires" estime le manager, qui se réjouit également pour un autre coureur qui devient stagiaire dans une équipe professionnelle.

20 à 25 000 km par an pour les cyclistes dijonnais

Si les cyclistes du SCO Dijon ne sont pas payés pour leurs performances puisqu'ils évoluent au niveau amateur, ils roulent cependant entre 20 000 et 25 000 km par saison. "Ca demande beaucoup de sacrifices pour être performant dans le cyclisme amateur."

La dernière course ce weekend pour l'équipe du SCO, c'est le Paris Tour Espoirs pour les coureurs de moins de 23 ans. "Ensuite, il y aura un mois de retour à la vie normale avant la reprise de l'entraînement", sourit Denis Repérant.