Cyclisme : 4 ans après son dernier passage, le Tour de l'Avenir de retour dans l'Indre cet été

4 ans après son dernier passage dans le département le Tour de l'Avenir, véritable "Tour de France espoirs", revient dans l'Indre. Le tracé de la 58e édition qui se tiendra du 18 au 28 août prochain a été dévoilé. Et la 4e étape se déroulera dans le sud du département, 143 kms entre Sainte-Sévère et Chaillac le 22 août. Une aubaine pour les amateurs de cyclisme de haut niveau.

Une réussite pour l'Indre estime Marc Fleuret le président du conseil départemental qui était candidat pour accueillir l'épreuve "On est un territoire rural qui a besoin de monter en notoriété, qui a besoin d'évènement sportif ou culturel".

Car ne vous y trompez pas, si les participants n'ont pas plus de 22 ans ils font bien partie du "gratin" du cyclisme mondial de demain et sont déjà des compétiteurs de tout premier plan aujourd'hui.

Au palmarès par exemple on note les noms de légendes de leur sport telles que Zoetemeelk, Lemond, Indurain... Et beaucoup plus près de nous, le colombien Egan Bernal, vainqueur en 2017, soit 2 ans seulement avant de remporter le Tour de France. Tandis qu'un an plus tard, en 2018, lors de son dernier passage dans l'Indre, c'est Tadej Pogaçar, qui s'était imposé. Depuis le slovène a remporté rien de moins que les 2 derniers Tour de France (2020 et 2021).

10 étapes 1137 kms

Le Tour partira donc de Vendée le 18 août pour se conclure dans les montagnes de Savoie dix jours plus tard. L'épreuve, effectuera entretemps une transversale ouest-est du pays et attaquera la haute montagne dans ses trois dernières étapes.

Les principales ascensions seront les cols de la Madeleine et de l'Iseran.

Le dernier lauréat de l'épreuve, le Norvégien Tobias Johannessen, vient de s'illustrer dans l'Etoile de Bessèges, dont il a enlevé l'étape du Mont Bouquet.

Les étapes (1137 km):