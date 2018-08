Un potentiel comme le sien, il y en a peu. A pas encore 19 ans, Marie Le Net a déjà un palmarès fourni.

Ce mercredi, à Plougastel-Daoulas, la Pontivyenne a remporté la médaille d'argent du contre la montre junior des championnats de France de l'avenir. C'est son deuxième podium dans cette discipline, et cette catégorie, après son titre l'année dernière, à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher.

Une place d'honneur de plus dans une saison déjà réussie. Depuis le 19 août, Marie Le Net est championne du monde sur piste. Elle a été sacrée sur l'épreuve du Madison, chez les juniors, à Aigle, en Suisse, en compagnie de la Picarde Victoire Berteau. Son tout premier maillot arc-en-ciel de championne du monde.

Certes, à Plougastel-Daoulas, la licenciée du VC Pontivy visait la victoire dans ce contre-la-montre de 16 kilomètres. Elle termine finalement à 26 secondes de la Franc-Comtoise Jade Wiel. Mais sa déception est atténuée par une préparation pas optimale. Et par un événement qui lui est arrivée la veille de l'épreuve.

Le vélo avec lequel Marie Le Net devait courir ce contre-la-montre a été volé, dans sa housse, à son hôtel.

Je revenais des championnats du monde, je n'étais pas concentrée à bloc... J'essaie de me poser, et on vole le vélo. Un stress pas possible, on a demandé à tous les gens dans l'immeuble, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux qui a été partagé 800 fois. Perdre le maillot bleu blanc rouge fait un peu mal. Mais j'ai eu un maillot plus beau. J'ai été championne du Monde, ma saison est réussie.