Cyclisme : Alan Riou succès à Rudy Barbier au palmarès de la Classic Loire-Atlantique

Elle a eu lieu coûte que coûte. Après une année d'absence liée à la crise sanitaire, la Classic Loire-Atlantique, seul rendez-vous cycliste professionnel du département, a fait son retour. Et ni le vent, ni la pluie n'ont empêché la tenue de cette 21e édition entre La Haye-Fouassière, ville de départ et d’arrivée, Saint-Fiacre-sur-Maine, Maisdon-sur-Sèvre, Château-Thébaud et Vertou. Au terme d'un sprint très disputé, Alan Riou a finalement signé la première victoire de sa carrière, en professionnel. Le coureur d'Arkéa Samsic succède à Rudy Barbier au palmarès de cette épreuve longue de 182 kilomètres.

"C'est une victoire forcément inoubliable"

Le coureur originaire de Lannion s'est hissé à l'avant de la course à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. En compagnie de Samuel Leroux, Valentin Madouas, Alexandre Delettre, Mattieu Burgaudeau ou encore Dorian Godon et Pier André Côté, le Breton de 24 ans a animé la fin de course. Il a finalement pris le dessus sur un groupe de neuf coureurs qui se sont disputés la victoire jusqu'à la flamme rouge.

"C’est évidemment la plus belle, lâche Alan Riou, forcément aux anges. C'est une victoire qui restera forcément inoubliable". Un titre que le coureur de la formation Arkéa-Samsic aura la possibilité de remettre en jeu, dès le 19 mars. En attendant, il savoure contrairement aux organisateurs qui ne vont pas avoir beaucoup de répit. "Il ne nous reste plus que quatre mois pour organiser la prochaine édition, confie Jean-Luc Chaillot, président du comité d'organisation de la course. On est vraiment sur la brèche."