Cyclisme : Alex Baudin va faire appel après sa disqualification du Giro 2023

Le coureur de notre équipe savoyarde AG2R Citroën Alex Baudin va faire appel de disqualification du Giro. Il l'a annoncé ce mardi dans un texte publié sur les réseaux sociaux. Pour rappel, l'Union cycliste internationale a annoncé lundi sa décision de disqualifier le natif d'Albertville parce que des traces de tramadol, un médicament anti-douleur, ont été retrouvées dans son organisme après un contrôle effectué lors de la 17ème étape du grand tour italien et qu'il s'agit une violation de son règlement médical.

ⓘ Publicité

Un sport toujours pratiqué "avec éthique et respect"

Alex Baudin parle d'incompréhension et affirme qu'il pratique depuis son plus jeune âge ce sport qu'il aime tant avec éthique et respect. "Je vais faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, car ce contrôle remet en cause mon intégrité sportive", écrit le cycliste de 22 ans. "Je veux remercier tout ceux qui me soutiennent dans ces moments compliqués et j'espère que tout cela va s'arranger très vite."

Un peu plus tôt dans la journée, son équipe AG2R Citroën avait décidé de le mettre en réserve à titre conservatoire, en rappelant que l'équipe est membre fondateur du Mouvement pour un Cyclisme Crédible, qui prône la pratique d’un cyclisme en adéquation avec des règles éthiques fortes, dans le respect des règlements de l’UCI.