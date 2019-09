Cyclisme : Annemiek van Vleuten détrône Jeannie Longo

Sacrée samedi dans le Yorkshire la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, est devenue la championne du monde la plus âgée de l'histoire de la course en ligne. Elle fait mieux que l' Iséroise Jeannie Longo en 1995 pour quelques jours seulement.

Annemiek van Vleuten est devenue championne du monde à 36ans, 11 mois et 20 jours, soit 14 de plus que Jeannie Longo en 1995

Saint-Martin-le-Vinoux, France

Annemiek van Vleuten n'a laissé aucune chance à ses rivales sur le circuit tracé dans le Yorkshire. Après une échappée solitaire de plus de 100km, la Néerlandaise a décroché son premier titre de championne du monde sur la course en ligne. Un maillot arc-en-ciel agrémenté d'un record, chipé au passage à l'Iséroise Jeannie Longo, celui de la championne du monde la plus âgée de l'histoire course en ligne.

14 jours de différence entre van Vleuten en 2019 et Longo en 1995

En 1995, Jeannie Longo, alors en guerre avec la fédération, avait été sacrée sur la course en ligne de Duitama en Colombie à exactement 36 ans 11 mois et 20 jours. Samedi, Annemiek van Vleuten avait 36 ans 11 mois et 4 jours.

Jeannie Longo garde son record sur le contre la montre

La légende iséroise du cyclisme garde en revanche bien d'autres records, et notamment celui sur le contre-la-montre. Sur cette épreuve son dernier titre mondial date de 2001 à Lisbonne. Jeannie Longo avait alors presque 43 ans !