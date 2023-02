Cyclisme : Anthony Perez vainqueur de la Faun Drôme Classic

Le Français Anthony Perez a gagné la Drôme Classic dimanche en solitaire, venant à bout du mistral et d'un plateau relevé composé notamment de ses compatriotes Julian Alaphilippe, Romain Bardet et David Gaudu.

Le Portugais Rui Costa a battu au sprint l'Italien Andrea Bagioli pour prendre la deuxième place, tandis que David Gaudu a terminé quatrième, à Étoile-sur-Rhône, au terme de 191,5 km de parcours.

Perez, puncheur de 31 ans, a profité du surnombre de son équipe (Cofidis) dans le groupe de tête à 50 kilomètres de l'arrivée pour sortir seul en tête, dans le col de la Grande Limite. Il a ensuite produit un bel effort pour remporter la deuxième course de sa carrière, un an après son succès dans la Classic Loire-Atlantique.

la journée a été marquée par des conditions météo très difficilles en raison du vent. 72 coureurs seulement sur 140 ont franchi la ligne d'arrivée. Le romanais Pierre Latour a abandonné, on le retrouvera à partir du week-end prochain sur les routes de Paris-Nice