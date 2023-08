Cyclisme : Arnaud Démare quitte la Groupama-FDJ pour rejoindre Arkéa-Samsic

Son départ était attendu, mais pas aussi rapidement. Passé professionnel en 2012 sous les couleurs de la Groupama-FDJ, le cycliste beauvaisien Arnaud Démare change d'équipe dès ce mardi 1er août. Il va connaître une autre équipe française, basée en Bretagne : Arkéa-Samsic.

Non sélectionné pour le Tour de France 2023 par la Groupama-FDJ, Arnaud Démare, 31 ans, avait exprimé sa "colère", au micro de France Bleu Picardie. Il avait également appris fin mai que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine. Mais c'est donc dès ce mardi, date du début de la période des transferts en cyclisme qu'Arnaud Démare rejoint ses nouveaux coéquipiers.

"J’ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d’une formation qui croit en moi, et me motive." déclare Arnaud Démare sur le site internet de sa nouvelle équipe . Il signe un contrat de deux saisons et demi, jusqu'en 2025, avec Arkéa Samsic. Vainqueur de deux étapes du Tour de France, champion de France en 2014, 2017 et 2020, Arnaud Démare a également remporté le classement de meilleur sprinteur du Tour d'Italie en 2020 et en 2022. Il compte 93 victoires chez les professionnels.