Cyclisme : Arnaud Démare remporte le Paris-Tours

Quinze ans qu'un Français n'avait plus franchi la ligne d'arrivée en tête à Tours ! Le dernier en date ? Frédéric Guesdon en 2006. Mais Arnaud Démare inscrit ce dimanche après-midi son nom au palmarès du Paris-Tours. Le leader de la Grupama-FDJ a devancé au sprint son compatriote Franck Bonnamour et le Belge Jasper Stuyven.

Dès le début de la course, un groupe de 3 fuyards prend rapidement le large (Julien Duval pour AG2R Citroën, Rune Herregodts pour Sport Vlaanderen et Gijs Leemreize pour la Jumbo-Visma). L'écart monte jusqu'à 7'30" mais le peloton réagit rapidement et reprend l'échappée à 86 kilomètres de l'arrivée.

Le peloton est alors scindé en deux et s'en suit alors un combat de plusieurs dizaines de kilomètres entre les chemins de vignes. Dewulf et Bonnamour se retrouvent alors en tête avec Frison (Lotto-Soudal) avant que celui-ci ne crève. C'est alors qu'Arnaud Démare, bien lancé par Valentin Madouas, attaque en personne à 11 kilomètres de l'arrivée en compagnie de Stuyven. Le duo va alors reprendre les hommes de tête dans le dernier kilomètre. Démare va régler le petit groupe au sprint devant un autre tricolore Franck Bonnamour.