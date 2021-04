Cyclisme : Arnaud Démare s'impose sur la Roue tourangelle, devant Nacer Bouhanni et Marc Sarreau

Arnaud Démare remporte la course cycliste la Roue tourangelle, ce dimanche après-midi, à Tours. Le champion de France sur route s'impose devant deux autres coureurs français, Nacer Bouhanni et Marc Sarreau.

Il était attendu et n'a pas déçu. Arnaud Démare, champion de France sur route en titre, remporte la 19e édition de la Roue tourangelle, ce dimanche après-midi. Au terme de 204 kilomètres parcourus en Indre-et-Loire, il s'impose à Tours au sprint, devant deux compatriotes, Nacer Bouhanni et Marc Sarreau.

Première victoire de la saison pour Démare

"Cette victoire fait plaisir", réagit le coureur de l'équipe Groupama-FDJ, qui signe sa première victoire de la saison. "J'étais très attendu et je n'avais pas droit à l'erreur. Forcément, j'aurais été critiqué si je n'avais pas gagné. Mais de l'intérieur, c'était quand même une course difficile".

Un autre grand nom du sprint français, Nacer Bouhanni, a lui fini à la deuxième place. "Je suis battu par plus fort aujourd'hui", estime le coureur de Arkea - Samsic. "Je ne suis pas dans une forme exceptionnelle, donc ça reste correct".

Un finish au sprint, mais la course a été animée par plusieurs échappées. Dès le 15e kilomètre, cinq coureurs (Valentin Ferron, Alessandro Fedeli, Martin Bugge Urianstad, Dylan Kowalski et Théry Schir) prennent la tête de la course, avant d'être repris à Villandry. A une dizaine de kilomètres de l'arrivée, six autres coureurs tentent leur chance (Thomas Boudat, Pierre-Luc Périchon, August Jensen, Alexis Gougeard, Clément Venturini et Laurent Pichon), mais sont absorbés par le peloton à trois kilomètres de l'arrivée.

