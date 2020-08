Cyclisme : Arnaud Demare sur la deuxième marche du podium des championnats d'Europe

Il est en très grande forme mais cela n'a pas suffit. Trois jours après avoir décroché le troisième titre de champion de France de sa carrière, Arnaud Demare a failli récidiver et endosser la tunique aux étoiles. Le sprinteur Beauvaisien termine second de la course en ligne des championnats d'Europe qui se tenait ce mercredi à Plouay en Bretagne.

Auteur d'un gros final, Arnaud Demare a failli lever les bras et l'incertitude a régné quelques secondes sur la ligne d'arrivée. Mais sur la photo finish, on voit bien la roue de l'Italien Giacomo Nizzolo qui devance celle du Picard.

Après le titre de champion de France, après Milan - Turin, Arnaud Demare prouve encore une fois qu'il est en très grande forme avant de s'attaquer au Giro en Italie puis à la Vuelta en Espagne avec sa formation de la Groupama FDJ.