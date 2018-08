Olivier Le Gac s'est offert un joli cadeau d'anniversaire la veille de ses 25 ans. Le coureur Groupama-FDJ de Plouvien s'est classé 7e de la Bretagne Classic 2018, l'épreuve phare du Grand Prix de Plouay.

Il s'agit du tout premier Top 10 dans une épreuve UCI World Tour de la carrière du champion du monde junior 2010.

Sur ce parcours pour puncher, avec des passages sur des routes escarpés rappelant les "ribinou" de son Nord-Finistère, Olivier Le Gac n'est pas la première option de l'équipe Groupama-FDJ, laquelle mise d'avantage sur Anthony Roux pour une arrivée en petit groupe.

Mais le Léonard prend le bon coup lors du deuxième passage sur la côte de Cadoudal, à Plumelec, au kilomètre 146, à mi-course.

Le Gac tient avec les hommes de tête, des habitués du World Tour, jusqu'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Mais victime de crampes, il ne peut malheureusement suivre l'accélération des Belges Oliver Naesen (AG2R La Mondiale, futur vainqeur) et Tim Wellens ( Lotto Soudal), et celle du Danois Valgren Andersen (Astana).

Olivier Le Gac finit donc septième, à une minute 15 seconde du vainqueur, et une place devant Valentin Madouas, l'autre Finistérien de Groupama-FDJ.

Olivier Le Gac : "Je suis plutôt content de ma course. Je vois qu'il y a encore bien du travail pour jouer la gagne sur ces courses-là. Les trois sortis sont très costauds et moi, j'ai été un peu juste dans le dernier tour. Il m'a manqué de la force. Je me suis accroché comme j'ai pu. Je ne dois pas me satisfaire de ça, mais c'était une bonne journée. J'ai pris du plaisir.