Cyclisme : Audrey Cordon-Ragot championne de France sur route

Audrey Cordon-Ragot s'impose à Grand-Champ (56) et devient championne de France de cyclisme sur route.

Après les larmes de frustration, les larmes de joie. Audrey Cordon-Ragot est sacrée championne de France de cyclisme sur route à Grand-Champ (Morbihan), ce samedi 22 août. La Pontivyenne s'impose chez elle et s'offre à 30 ans le premier titre sur route de sa carrière.

Dans une attaque à 10 kilomètres de l'arrivée elle a fait exploser le groupe de tête, avant d'apporter le coup fatal cinq kilomètres plus tard à Clara Copponi (3e) et Gladys Verhulst (2e) et s'envoler vers ce premier titre sur route de sa carrière.

Audrey Cardon-Ragot était très déçue la veille d'échapper pour 4 secondes à un nouveau titre sur contre-la-montre, sa spécialité. Elle a pris sa revanche devant son public. Elle avait terminé 3e en 2016, et 2e en 2015.