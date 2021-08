Cyclisme : Benoît Cosnefroy remporte la Bretagne Classic à Plouay, Alaphilippe deuxième

Benoît Cosnefroy, de la formation AG2R Citroën, a remporté la Bretagne Classic du Grand Prix de Plouay ce dimanche 29 août. Le podium est complété par Julian Alaphilippe et Mikkel Honoré. Le Breton Franck Bonnamour est sixième.

Le coureur français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) a remporté la Bretagne Classic, course reine du Grand Prix de Plouay, ce dimanche. Au terme d'un sprint final, il s'est imposé face à Julian Alaphilippe et Mikkel Honoré, tous les deux de la formation Deceuninck Quikstep.

Le Normand, qui avait triomphé en mai dernier sur le Tour du Finistère à Quimper, succède à Michael Matthews, qui avait remporté la course l'an dernier. Les Bretons Franck Bonnamour (Bnb Hôtels) et Valentin Madouas (Groupama FDJ) se classent respectivement à la 6ème et 8ème place, à 13 secondes du vainqueur.