Cyclisme : Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R-La Mondiale remporte Paris-Camembert

C'est la première grosse victoire de Benoît Cosnefroy. Le coureur français AG2R-La Mondiale remporte la 80e édition de Paris-Camembert ce mardi après 182,5 kilomètres de course.

Benoît Cosnefroy sur le podium de Paris-Camembert. - Fred Machabert / ypmedias.com

Une offensive décisive

La victoire du jeune coureur de l'équipe savoyarde s'est jouée à 80 kilomètres de la ligne d'arrivée. L'échappée, qui avait pourtant plus de six minutes d'avance en début de course, n'était plus qu'a une vingtaine de secondes du peloton. À ce moment, Cosnefroy réussi à s'extirper pour rejoindre les deux coureurs en tête.

"J'y suis allé à la pédale. C'est vraiment une victoire en étant l'un des favoris de la course, donc pour moi : c'est la plus belle." - Benoît Cosnefroy, cycliste AG2R-La Mondiale.

Le cycliste de seulement 24 ans a placé son offensive juste après la flamme rouge et termine donc victorieux de cette nouvelle édition de Paris-Camembert. Sa plus belle victoire, la deuxième chez les pros, d'après Benoît Cosnefroy qui y est allé, "à la pédale comme on dit".