Cyclisme : Benoît Cosnefroy et Nans Peters prolongent l'aventure chez AG2R Citroën

Benoît Cosnefroy et Nans Peters signent pour deux années supplémentaires dans l'équipe savoyarde de cyclisme AG2R Citroën.

Une bonne nouvelle pour l'équipe savoyarde de cyclisme AG2R Citroën, mais cela ne vient pas de résultats sur le Tour de France pour le moment. Benoît Cosnefroy et Nans Peters font le choix de prolonger leurs contrats de deux années avec la formation installée à la Motte-Servolex. C'est dans un communiqué publié ce lundi après-midi que ces deux signatures ont été annoncées.

Fidélité

"Le projet ambitieux porté par Vincent Lavenu et l'encadrement prévu pour les prochaines saisons m'a convaincu de poursuivre l'aventure, explique Benoît Cosnefroy dans ce communiqué. Je vais entrer dans les plus belles années de ma carrière et j'aurai forcément à cœur de briller sous les couleurs de l'équipe AG2R Citroën."

Le coureur de 27 ans originaire du Cotentin fait partie de l'équipe depuis août 2017. Il n'a jamais connu d'autre équipe professionnelle depuis son entrée dans le monde du cyclisme. Récemment il s'est fait remarquer sur le Tour de France pour un arrêt inopiné en pleine étape avec ses supporters.

Lien émotionnel

Situation identique pour Nans Peters , engagé avec la formation savoyarde depuis janvier 2017, lui aussi n'est jamais allé voir ailleurs. Le coureur Isérois s'est récemment illustré en mars dernier avec une victoire marquante en solitaire sur le Trophée Laigueglia. Sur le Tour de France, il aussi tenté sa chance lors de la 7eme étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, où il est parti dans l'échappée avant de se faire rattraper par le peloton à seulement 5km de l'arrivée.

"Depuis les rangs juniors, l’histoire perdure avec l’équipe. Forcément, je suis très attaché à son histoire et très fier de continuer à l’écrire, réagit Nans Peters dans un communiqué. Au fil des saisons, mon rôle a évolué et je suis toujours aussi enthousiaste à l’idée d’atteindre les objectifs fixés par l’équipe."

Le manager de l'équipe AG2R Citroën, Vincent Lavenu salue "des garçons qui écrivent l’histoire de notre formation avec leur palmarès mais aussi leurs attaches à nos racines alpines." Dans ce communiqué, le patron de la formation savoyarde se réjouit du signal envoyé pour l'avenir : "La prolongation de ces deux coureurs présage de très belles choses pour les saisons à venir pour notre équipe."