Cyclisme : Bob Jungels signe pour deux saisons avec AG2R La Mondiale

Bob Jungels vient renforcer les rangs de l'équipe AG2R La Mondiale. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018 doit endosser le costume de leader, laissé vacant par Romain Bardet, en partance pour Sunweb.

Âgé de 27 ans, Bob Jungels quitte la formation belge Deceuninck-Quick Step et s'engage pour les deux prochaines années avec AG2R-Citroën, le nouveau nom de l'équipe AG2R La Mondiale à partir du 1er janvier 2021. Avec Jungels (6e et 8e du Tour d'Italie en 2016 et 2017), l'équipe savoyarde poursuit son mercato XXL : arrivée de Lilian Calmejane lundi, de Marc Sarreau, de Stan Dewulf et du champion olympique en titre Greg Van Avermaet.