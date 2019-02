Cyclisme : bon début de saison pour la "FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope"

Les six filles de l'équipe "FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope" ont terminé dimanche 24 février, leur première course de la saison à Valence, en Espagne. Un bon début de saison.

Illustration : Course de juin 2018, championnats de France cyclisme sur route

Poitiers, France

Elles viennent de boucler quatre jours de course en Espagne à Valence pour la "Setmana Ciclista". Et les filles de la "FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope" se sont plutôt bien sorties de cette première course de la saison. Shara Gillow prend la 15ème place du classement général. Evita Muzic conserve sa deuxième place de meilleure jeune.