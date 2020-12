Cyclisme : la Bretonne Marie Le Net représente la France aux Mondiaux e-sport

C'est une course de vélo historique à laquelle va participer Marie Le Net. A 20 ans, la professionnelle bretonne représente la France, ce mercredi, à la première édition des championnats du Monde de cyclisme e-sport organisés sous l'égide de l'UCI via la plateforme Zwift.

C'est une première, ce mercredi, dans le monde du sport : la première édition des championnats du Monde e-sport de cyclisme. Il s'agit de championnats virtuels, organisés sous l'égide de l'Union Cycliste Internationale, avec des coureurs professionnels chez eux pour se défier à distance. La France sera représentée chez les femmes par Marie Le Net.

Une Bretonne pour représenter la France

La Bretonne de 20 ans, originaire de Bréhan à côté de Pontivy, porte dans la vraie vie les couleurs de l'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope. Elle est la seule Tricolore à avoir donné suite à l'appel à candidatures lancé par la Fédération française de cyclisme alors que plusieurs places étaient proposées à la France.

Comment ça se passe techniquement ?

Ces mondiaux virtuels de cyclisme se déroulent grâce à la plateforme Zwift, qui a connu un énorme succès chez les cyclistes lors du premier confinement. Une application à télécharger sur son ordinateur relié à Internet. Autre objet nécessaire : un vélo de course relié à un home-trainer connecté à Internet.

En fonction de la puissance, le personnage avance

"Fixé au niveau de ma roue arrière, il retranscrit ma puissance et ma cadence sur l'ordinateur où un petit bonhomme me représente. En fonction de la puissance développée, le personnage avance virtuellement", détaille celle dont le palmarès sur route et sur piste est déjà bien fourni. Le décor en trois dimensions défile au gré de la course. Pour ces premiers Mondiaux, c'est l'environnement 'Watopia' qui a été choisi.

Une course de 50 kilomètres réels à avaler

Chez les hommes comme chez les femmes, une course de 50 kilomètres attend les participants des 20 fédérations nationales qui ont engagé des coureurs. "Je compare ça à une course de cyclo-cross, reprend Marie Le Net, il faut partir à bloc et ensuite, c'est sauve qui peut !" car les courses virtuelles réclament davantage un effort continu et puissant, plutôt qu'une approche tactique.

Je ne me fixe pas de place en particulier

Le parcours proposera ainsi trois bosses à passer dont les pourcentages sont reproduits par le home-trainer qui rend l'effort plus dur à ce moment là. Quel objectif pour la Bretonne ? "Ca reste une compétition alors je suis contente de retrouver cet esprit de compétition" qui a cruellement manqué en 2020, "mais je ne me fixe pas de place en particulier car les meilleures mondiales sont présentes. Alors je vais donner le meilleur de moi-même et je verrai ce que ça donne". Une course qui sera courue en probablement moins d'1h15. Elle est à suivre ici à partir de 15h ce mercredi.