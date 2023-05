Cyclisme : Bruno Armirail leader du tour d’Italie, une première pour un français depuis 1999

24 ans après Laurent Jalabert, un français est à nouveau porteur du maillot rose de leader du Giro, le tour d’Italie cycliste. Il s’agit du Bagnérais Bruno Armirail à l'issue de la 14e étape entre Sierre et Cassano Magnago ce samedi (remportée par l'Allemand Nico Denz avec 53 secondes d'avance sur le Bigourdan). Au départ Bruno Armirail comptait 18 minutes et 37 secondes de retard sur Geraint Thomas, le leader, à l'arrivée, il a franchi la ligne avec plus de 20 minutes d'avance sur le Gallois, pour s'offrir le droit de monter sur le podium et d'enfiler la maglia rosa !

ⓘ Publicité

Dimanche 14 mai, lors du contre-la-montre de la 9e étape, il avait terminé à la 5e place, à 8 secondes du vainqueur, Remco Evenepoel. Il est le 17e tricolore à porter ce maillot rose de leader, après notamment Jacques Anquetil, Bernard Hinault ou encore Laurent Fignon... mais le premier au XXIe siècle !