Le Langonnais et l'équipe de France de vitesse sont montés mercredi soir à Apeldoorn aux Pays-Bas sur la troisième marche du podium. Pas forcément le métal espéré par le Girondin qui s'alignera ce jeudi sur le keirin.

Ils étaient venus pour un podium. Mission accomplie même s'il y avait une pointe de regret à l'issue d'un tournoi de vitesse que les Bleus achèvent comme à Hong-Kong l'an passé à la troisième place.

Place au keirin

Deuxième temps des qualifications, les Français ont été ensuite pénalisés en demi-finale par les deux faux départs de leur adversaire japonais qui les a contraints à se battre seuls contre le chrono. Résultat, le quatrième temps qui les a privés de finale.

Quentin Lafargue et François Pervis, tous deux bras levé, ont le regard déjà tourné vers le keirin. © AFP - Emmanuel Dunand

Passée la déception de ne pas avoir pu aller défier les Pays-Bas, vainqueurs des Anglais en finale, Quentin Lafargue, dans le rôle du finisseur, François Pervis et Sébastien Vigier ont trouvé les ressources pour aller chercher la Russie et s'offrir une médaille de bronze en forme d'encouragement. La cinquième, dans les Mondiaux Elite, pour le Langonnais.

Car les Mondiaux sont loin d'être terminés. Le Girondin dispute ce jeudi le keirin. Une épreuve où il a envie de faire son trou et où il aura, parmi ses principaux adversaires, un certain... François Pervis, déjà sacré en 2014 et 2015.