Cyclisme : Christopher Froome affirme avoir été "volontairement percuté" par une voiture près de Monaco

Christopher Froome, triple vainqueur du Tour de France, a affirmé ce mardi avoir été "percuté volontairement" par une voiture près de Monaco, alors qu'il était à l'entraînement.

Le cycliste britannique Christopher Froome a expliqué ce avoir été "percuté volontairement" par un "conducteur impatient" sur une route du sud-est de la France, près de Monaco. "Il m'a poursuivi sur le trottoir ! Heureusement, je vais bien. Le vélo est totalement détruit. Le conducteur est en fuite", a tweeté le triple vainqueur du Tour de France (2013, 2015 et 2016), sorti indemne de la collision.

Le coureur de l'équipe Sky, âgé de 31 ans, a joint à son message une photo de son vélo plié dans l'accident, et a géolocalisé son tweet à Beausoleil.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo