Cyclisme : Citroën devient copartenaire de l'équipe savoyarde Ag2r La Mondiale

Dès jeudi matin, le coup de communication a agité le petit monde du cyclisme. L'équipe Ag2r La Mondiale et Citroën échangeant leurs logo sur les réseaux sociaux. La confirmation officielle est arrivée par communiqué à la mi-journée : l'équipe cycliste savoyarde, basée à La-Motte-Servolex près de Chambéry (Savoie), annonce un copartenariat avec le constructeur automobile Citroën.

Aucun constructeur français n'était plus engagé à ce niveau du cyclisme depuis les années 1980 et les grandes années Renault et Peugeot.

Un nouveau nom en 2021

L'arrivée de ce sponsor de poids est prévu pour la saison prochaine. Dès janvier 2021, la formation créée en 1992 par Vincent Lavenu portera donc un nouveau nom, Ag2r Citroën Team. L'assureur Ag2r La Mondiale étant toujours engagé pour les trois prochaines années.

Le virage est important pour l'équipe qui pourrait voir son budget revu à la hausse, ainsi que son effectif. Il faudra toutefois patienter pour connaitre tous les détails de ce petit coup de tonnerre. Une conférence de presse est prévue à Nice le 28 août, la veille du départ du Tour de France.

Des changements dans l'effectif ?

Parallèlement, le marché des transferts qui débute samedi 1er août en cyclisme pourrait apporter d'autres bouleversements chez les "terre et ciel". Tous les regards sont braqués sur le leader d'Ag2r La Mondiale Romain Bardet. Présent depuis ses débuts en 2012 au sein de l'équipe, il suscite l'intérêt de plusieurs formations, tout comme Pierre Latour, annoncé avec insistance du coté de Total Direct Energie.

La presse belge annonce de son coté l'arrivée du champion olympique en titre, le belge Greg Van Avermaet, une information non confirmée par l'équipe savoyarde, qui reprend samedi la compétition sur deux fronts, le Tour d'Occitanie et les Strade Bianche en Italie.