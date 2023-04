Cyclisme, course élite à Coulounieix-Chamiers, victoire du britannique Adam Mitchell.

La course élite et open 1, 2 et 3 à Coulounieix-Chamiers ce dimanche 9 avril 2023

Dans l'actualité de ce long weekend de fêtes de Pâques, des 8 et 9 avril 2023, votre Sport en Périgord, le Mag revient sur la superbe opération de Boulazac, vainqueur difficile d'Aix-Maurienne et qui profite des défaites du leader, Saint-Quentin et de son dauphin Chalon sur Saône pour réaliser un superbe rapproché au classement de Pro B. La fin de saison régulière s'annonce passionnante. Nous revenons sur les quarts de finale de la Coupe de Dordogne de handball, avec un focus sur le résultat du club de Lalinde, chez les garçons. Un retour sur le 9ème tour de la Coupe de Nouvelle Aquitaine de football et l'élimination de Boulazac. Sans oublier, ce dimanche, la course cycliste en élite à Coulounieix-Chamiers, organisé par le Cyclo Club Périgueux Dordogne en hommage à Bernard et Mado Paul, ce couple qui a temps œuvré pour le club et pour le cyclisme périgourdin dans son ensemble.

Cyclisme, course élite à Coulounieix-Chamiers

Course cycliste Elite à Coulounieix-Chamiers, ce dimanche 9 avril 2023 - Cyclo Club Périgueux Dordogne

C'est un britannique qui s'impose ce dimanche 9 avril 2023 lors de la deuxième édition de la course cycliste élite de Coulounieix-Chamiers. Une course organisée par le Cyclo Club Périgueux Dordogne. Un peu plus de 60 coureurs ont pris le départ à 14h pour une boucle de 11km600 à franchir 10 fois. Un parcours qui a vite fait la sélection et qui fut choisi l'an passé pour servir de support aux Championnats de Nouvelle Aquitaine. C'est donc un britannique qui s'impose lors d'une échappée de 4 coureurs. Un périgourdin termine à la troisième place sur le podium d'une course qui rendait hommage à Bernard et Mado Paul, deux bénévoles qui ont largement œuvré pour le cyclo club Périgueux Dordogne et pour le cyclisme en Périgord. Toute la course résumée par Jean-Louis Authier, le président organisateur au micro de Francis Lacour.

Basket, ProB, Boulazac peut jouer les premiers rôles

Le Boulazac Basket Dordogne retrouvera le Palio, mardi 11 avril 2023 face à Antibes © Radio France - Xavier Dalmont

Boulazac Basket Dordogne 86-85 Aix-Maurienne. Ce samedi 8 avril 2023, environ 3700 spectateurs étaient présents au Palio pour assister à ce match de la 27ème journée de Pro B. La veille, les défaites conjuguées du leader, Saint-Quentin, et de son dauphin, Chalon sur Saône, donnaient un plus grand relief à cette rencontre. En cas de succès, le BBD savait qu'il revenait à égalité de victoires avec Chalon et à une seule victoire derrière Saint-Quentin. Pour les savoyards, l'enjeu de cette fin de saison est toute autre, il faut sauver sa peau ! Actuellement 16ème, les Mauriennais avaient retrouvé de la confiance, avec deux victoires d'affilées. Ils avaient même remporté les matchs de leurs deux dernières sorties. Alexandre Ménard avait prévenu ses joueurs, la méfiance était de mise. Pour ce match, il avait donc de l'enjeu, mais il n'y aura jamais eu le jeu. C'est probablement le match le plus ennuyeux que nous ayons vu cette saison au Palio. Festival de maladresses, nombreux échecs des deux côtés dans les lancés francs. Une domination savoyarde aux rebonds offensifs. Ces derniers n'en retireront que rarement profit. Boulazac a souffert le martyre, hier soir, pour battre Aix Maurienne. Une victoire d'un petit point, 86 à 85, mais un petit point qui vaut très cher ! Il a fallu l'aide de la vidéo pour obtenir cette 19ème victoire de la saison, sa sanction invalide le dernier panier visiteur. Le match n'a jamais atteint des sommets. 19 ballons perdus par le BBD. La lumière est souvent venue du meneur américain Nic Moore, qui faisait son retour au Palio, après plusieurs semaines d'absence. il est le meilleur marqueur boulazacois, encore une fois. La venue d'Antibes, le 5ème, mardi soir, vaudra cher. Encore un match à grand enjeu. Cela devrait être ainsi pour les 7 matchs restants.

Statistiques du match, site LNB . Classement, site LNB .

Football, Boulazac éliminé de la Coupe Nouvelle Aquitaine

Etoile Sportive Boulazac, club de football de Régional 1 - ES Boulazac

Saint Médard en Jalles 2-1 Boulazac ES. Fin de l'aventure pour les footballeurs boulazacois, à ce stade du 9ème tour de la Coupe de Nouvelle Aquitaine. La rencontre s'est disputée le samedi 8 avril 2023, à 18h00. Nous revenons sur ce match et sur la suite et fin de saison du club boulazacois en Régional 1, dans la poule B, alors qu'il occupe la 3ème place, avant de recevoir Mussidan/Saint-Médard, le 22 avril prochain pour le compte de la 21ème journée de championnat. Nous faisons le point avec les ambitions de fin de saison, avec le président du Boulazac ES, Bernard Lagarde.

Football, tous les résultats

Coupe de Nouvelle Aquitaine, 9ème tour : Saint Médard en Jalles 2-1 Boulazac ES. Nontron/Saint-Pardoux 0-2 Bressuire. Tous les résultats du 9ème tour, site FFF .

Coupe de Dordogne, quart de finale : Thiviers - Boulazac ES, lundi 10 avril 2023 à 15h00.

Régional 1, Poule B, match en retard : Trélissac(2) Mussidan/Saint-Médard. Résultats, site FFF .

Handball, les Lindois continuent en Coupe de Dordogne

Le club de handball de Lalinde, sa saison et son match en Coupe de Dordogne - US Lalinde Handball

Sarlat(2) 29-42 Lalinde(1). Samedi 8 avril 2023, 18h00, coup d'envoi de ce match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de Dordogne de handball, chez les séniors garçons. Victoire logique et attendue de Lalinde. Son équipe évolue en Excellence Régionale et avait effectué une première moitié de saison tonitruante, avant de connaitre un peu plus de difficultés, lors des matchs retours. Lalinde doit encore disputer 4 matchs en championnat. Nous évoquons les ambitions de cette équipe première pour cette fin de saison, avec l'entraineur, Christophe Grellaud. Cette Coupe de Dordogne peut -elle aussi être un objectif ? La réponse du coach lindois, Christophe Grellaud. Lalinde se déplacera pour affronter Gazinet Cestas le 23 avril 2023.

Handball, tous les résultats

Coupe de Dordogne, séniors filles, 1/4 de finale : Foyen-Vélinois 20-0 Entente Périgord Sud-Ouest, par forfait.

Sarlat 20-0 Périgueux(2), par forfait. Montpon-Ménestérol Périgueux(1). Vallée Vézère - Ribérac se jouera le 15 avril.

Coupe de Dordogne, séniors garçons, 1/4 de finale : Sarlat(2) 29-42 Lalinde(1). Lalinde(2) 28-32 Tocane. Entente Bergerac Périgord(3) 31-45 Montpon Périgord(1). Sarlat(1) 28-36 Champcevinel(1).

