Critérium du Dauphiné : découvrez le parcours de l'édition 2021

Retour à la normale pour la 73e édition du Critérium du Dauphiné, dont le parcours vient d'être dévoilé ce lundi. La fameuse course cycliste se tiendra du 30 mai au 6 juin et partira du Puy-de-Dôme, direction la Haute-Loire, la Loire, la Drôme puis remontera vers les Alpes pour finir aux Gets.

La 73e édition du Critérium du Dauphiné se tiendra à nouveau sur huit jours. Raccourcie à cinq jours l'an dernier à cause de la crise sanitaire, cette édition 2021 se tiendra classiquement sur huit jours, du 30 mai au 6 juin. Le départ aura lieu d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme, pour finir à la station de ski des Gets, en Haute-Savoie, à 1.160 mètres d'altitude. Au total, vingt-et-une équipes sont engagées sur cette édition longue de 1.205,5 kilomètres.

"Une course d’usure haletante" - Christian Prud'homme

Christian Prud'homme, le patron du Tour de France, décrit cette 73e édition comme "une course d’usure haletante, au bout de laquelle un week-end d’explication en montagne départagera les favoris". Les sprinteurs auront trois opportunités de briller : la première étape autour d'Issoire, la troisième étape entre Langeac, en Haute-Loire, et Saint-Haon-Le-Vieux, dans la Loire, le mardi 1er juin, et enfin la quatrième étape, le contre-la-montre individuel entre Firminy et Roche-La-Molière, le mercredi 2 juin.

La course se terminera par un "triptyque alpestre" continue Christian Prudhomme avec des arrivées au Sappey-en-Chartreuse, puis à La Plagne et enfin aux Gets, en conclusion, dit-il encore il y aura des "batailles de grimpeurs à suivre dans les montées au col de Porte, au Cormet de Roselend ou encore à Joux Plane. En pensant au Tour, mais sans confondre les enjeux" rappelle Christian Prudhomme.

Le parcours de cette 73e édition

ASO

Le parcours de cette édition 2021 emmènera les coureurs cyclistes le long de 1.205,5 kilomètres à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. - ASO

Découvrez les étapes du Critérium du Dauphiné 2021

ÉTAPE 1 - Dimanche 30 mai, Issoire > Issoire (182 km)

ASO

ÉTAPE 2 - Lundi 31 mai, Brioude > Saugues (173 km)

ASO

ÉTAPE 3 - Mardi 1er juin, Langeac > Saint-Haon-Le-Vieux (172,5 km)

ASO

ÉTAPE 4 - Mercredi 2 juin, Firminy > Roche-La-Molière (16,4 km)

ASO

ÉTAPE 5 - Jeudi 3 juin, Saint-Chamond > Saint-Vallier (175,5 km)

ASO

ÉTAPE 6 - Vendredi 4 juin, Loriol-sur-Drôme > Le-Sappey-en-Chartreuse (168 km)

ASO

ÉTAPE 7 - Samedi 5 juin, Saint-Martin-Le-Vinoux > La Plagne (171 km)

ASO

ÉTAPE 8 - Dimanche 6 juin, La-Léchère-Les-Bains > Les Gets (147 km)

ASO

Les équipes engagées