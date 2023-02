VIDÉO - Étoile de Bessèges : dans les pas d'André Bourguet, 81 ans, bénévole depuis 32 ans

Le jour est à peine levé et pourtant, une dizaine de bénévoles de l'Etoile de Bessèges sont déjà réunis près de la ligne de départ. Parmi eux, André Bourguet, 81 ans. "Cela fait 32 ans que j'œuvre sur l'Etoile" lance-t-il. Avec ses gants et son béret rouges, c'est le responsable du départ. "Tous les matins, il y a 100 et 150 barrières à installer" précise cet ancien pompier volontaire. Pour l'aider, il s'appuie notamment sur Olivier. "On fait notre sport et cela nous réchauffe" glisse ce retraité. "Mais je n'ai pas l'impression de travailler. Il y a une très bonne ambiance entre nous. On boit un petit café. Tout le monde s'entraide. Et puis, André est un excellent chef" plaisante-t-il.

Le car-podium © Radio France - GJ

Une soixantaine de banderoles à fixer

Vient ensuite le moment le plus crucial de la matinée. "Il faut positionner le car-podium" glisse André. Un monstre de 12 mètres de long. "Je dois le placer au millimètre pour qu'il ne gêne personne" reconnaît-il. Deux, trois consignes et le poids lourd d'Éric est placé. "Dédé, c'est mon ange gardien depuis des années" lâche-t-il. Ancien maire de Mialet près d'Anduze, André Bourguet fixe ensuite avec ses complices les banderoles des sponsors. "On en a une soixantaine à poser". Et pas question d'en oublier une. "Si tu en oublies une, l'année d'après, le sponsor s'en va" lâche Daniel Rivier, le vice-président du comité d'organisation de l'Etoile de Bessèges.

L'arche de départ © Radio France - GJ

La journée d'André Bourguet est loin d'être terminée. Il scrute ensuite l'installation de l'arche de départ, puis, accueille les coureurs avant leur montée sur le car-podium pour la signature. "C'est la plus belle semaine de l'année pour moi" conclut-il. Mais pas le temps de savourer pour "Dédé", car désormais, il faut tout démonter avant de partir aider les autres bénévoles sur le site d'arrivée.