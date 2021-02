Cyclisme : David Gaudu vainqueur de la Faun Ardèche Classic

C'est un jeune Français, David Gaudu, qui a remporté la première épreuve des boucles Drôme Ardèche, la Faun Ardèche Classic, avec pas moins de 171 km à parcourir et une météo peu clémente.

Sur le podium : David Gaudu, devant Clément Champoussin et Hugh John Carthy

Le Français David Gaudu remporte la Faun Ardèche Classic, devant un autre Français, Clément Champoussin et l'Anglais Hugh John Carthy. Le Breton de 24 ans succès à Rémi Cavagna, vainqueur l'année précédente.

Cette première épreuve des Boucles Drôme Ardèche de 171 km se tenait à huis clos et avec beaucoup de vent. "C'était une belle course, sur un beau parcours, on a pris nos responsabilités dès le départ, avec un final assez explosif", raconte David Gaudu.

David Gaudu, vainqueur de la Faun Ardèche Classic © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une victoire qui donne confiance pour la suite

Le Français a révélé des qualités de descendeur, en accélérant dans la dernière descente. "J'étais en confiance dans le final, je savais que j'étais bon au sprint, même si Clément (Champoussin) a du punch aussi", sourit le vainqueur. "Cette victoire qui arrive tôt dans la saison, ça permet de faire le plein de confiance, surtout sur une belle course comme celle-là, et puis ça fait plaisir de gagner en France !"

David Gaudu suivi par Clément Champoussin à l'arrivée © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une belle course qui s'est tenue dans le respect des gestes barrières. Guillaume Delpech, le président du comité d'organisation des Boucles Drôme Ardèche est satisfait de l'organisation : "Le huis clos a été bien respecté, les gens présents sur la route étaient disciplinés, tout s'est bien passé" déclare-t-il.