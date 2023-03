Cyclisme : début avril, top départ de la course "Région Pays de la Loire Tour"

Quelques sportifs, des directeurs d'équipe et celui qui fut pendant longtemps la voix du Tour de France, Daniel Mangeas. Ce mardi 14 mars, ils étaient là pour la présentation officielle de la dernière-née des courses cyclistes de niveau international. Ça s'est passé à l'Hôtel de Région des Pays-de-la-Loire, à Nantes. Une course voulue par la présidente du conseil régional, Christelle Morançais : "c'est une promesse de campagne", rappelle-t-elle.

Arnaud Démare, Bryan Coquard annoncés

Ce "Région Pays de la Loire Tour" prend, en fait, la suite du "Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire", en élargissant au passage son terrain de jeu. Le peloton va ainsi traverser les cinq départements des Pays-de-la-Loire : "ça va être l'occasion pour nous de mettre en lumière l'ensemble de nos cinq départements", selon Christelle Morançais, qui précise que la course sera retransmise à la télé, via la chaîne L'Equipe, chaîne gratuite. Précisément les deux dernières heures de course.

Cette course de 700 km se fera en quatre étapes, sans contre-la-montre. Elle aura lieu du 4 au 7 avril, entre deux grands rendez-vous du calendrier cycliste : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais certains noms connus du grand public seront là, comme Arnaud Démare, triple champion de France, et Bryan Coquard, autre sprinteur, originaire de Saint-Nazaire. "Il y a des coureurs bien sûr qui ne seront pas sur cette course, mais on a besoin aujourd'hui du Tour des Pays de la Loire pour faire grandir les champions de demain", souligne le Vendéen Jean-René Bernaudeau, manager de l'équipe TotalEnergies.

18 équipes dont cinq de l'élite mondiale

Parmi les 18 équipes annoncées, cinq sont des formations UCI World Tour, l'élite du cyclisme mondial : les Françaises AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis, Arkea-Samsic et les Américains d'EF Education-Easypost. Il y a aussi treize équipes d'UCI Proteam, la deuxième division, dont celles du Grand Ouest : CIC U Nantes Atlantique et TotalEnergies. On peut également citer la formation espagnole Euskaltel Euska, l'Italienne Q36.5 Procycling Team ou encore Team Flanders-Baloise.

L'organisation de cette course cycliste, portée par la Région, a, au fil des derniers mois, essuyé les critiques des oppositions de gauche (PS-PC et également les écologistes). Le groupe écologiste regrette qu'il s'agisse d'une épreuve "100% masculine". La présidente de Région, Christelle Morançais, a assuré qu'elle souhaitait qu'une version féminine suive. Sans avancer d'échéance.

La carte du parcours de ce premier "Région Pays de la Loire Tour" - (capture écran document Région des PDL)

1.4 million d'euros, le coût de cette épreuve critiqué

Autre critique, le budget et la part importante d'argent public. "Alors que la première édition du Région Pays de la Loire Tour s’élancera de Saint-Nazaire dans 20 jours, la majorité ne nous a toujours pas présenté de budget prévisionnel clair et détaillé de l’événement. Nous savons toutefois que l’objectif fixé de 510 000 euros de participation de partenaires privés ne sera pas atteint puisque les derniers documents officiels reçus font état d’une participation totale de 192 000 euros seulement. Des résultats loin des objectifs fixés qui vont nécessairement augmenter la participation financière de la Région", écrit, ce mardi, dans un communiqué, la Vendéenne Lucie Etonno, cheffe de file des écologistes. De son côté, la présidente Christelle Morançais, sans revenir sur la part des partenaires privés, fait savoir que sur le budget de 1.4 million d'euros, la moitié est réglée par la Région.

"J'assume", a martelé Christelle Morançais, interrogée à plusieurs reprises sur l'aspect financier. "J'ai voulu cette grande ambition pour la Région d'avoir cette fête populaire, de rassemblement. Cette course, elle n'est pas pour la présidente de Région que je suis, mais elle est pour l'ensemble des habitants de notre Région." Elle évoque aussi l'impact des images à la télé.

Ce budget, c'est deux fois plus que celui par exemple du Tour du Limousin, autre épreuve sur quatre jours, avec à peu près autant d'équipes et transmise aussi sur la chaîne L'Equipe. "Tout est dedans. Non seulement la course cycliste, mais aussi les animations autour", précise Laurent Drouault, président du Mans Sarthe Cyclisme Organisation, asso qui s'est vue confier la direction sportive de l'épreuve. Des animations sont annoncées dans certains établissements scolaires, aux villages départ et d'arrivée. Des parcours vélo de prévention routière, handisport, des rencontres avec des athlètes de la région sont prévues.

Un événement "au détriment des acteurs et actrices sportifs régionaux ?" pour les écologistes

Dans son communiqué, l'opposition écologiste s'interroge "sur un Tour cycliste dopé par les fonds publics au détriment des acteurs et actrices sportifs régionaux ? " Elle fait référence à la baisse des subventions des clubs pros comme amateurs. Christelle Morançais avance, pour sa part, que c'est "la fin du quoiqu'il en coûte" : " On a accompagné l'ensemble des clubs sportifs, des associations culturelles pendant la période du Covid. Maintenant, il faut revenir à des engagements qui soient ceux d'avant. On a toujours un engagement à leur côté. Mais, en parallèle, on fait nos propres événements, également."

Outre la Région, les conseils départementaux et les communes-étapes ont mis la main à la poche. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur le littoral vendéen, a ainsi déboursé 50.000 euros pour être ville d'arrivée de la première étape : "une arrivée de la Solitaire du Figaro (ndlr : course de voile), c'est 400.000 euros", précise à titre de comparaison François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et d'enchaîner : "on sait de toute façon que ces événements sportifs sont des événements qui coûtent cher, mais ce sont aussi des événements qui mettent en avant une cité maritime. On va avoir de la publicité via la retransmission télé, dans de nombreux magazines. Si demain, je veux prendre de la pub à la télé, dans ces magazines, forcément, je dépenserais plus que 50.000 euros", affirme-t-il.