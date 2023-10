Cyclisme : découvrez les étapes du prochain Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine

Le prochain Tour cycliste du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine commence à se dessiner, avec la présentation des étapes de la 57ème édition, qui se déroulera du 13 au 16 août 2024. Le départ de la première étape sera donné à Boisseuil, dans l'agglomération de Limoges, direction Auzances, dans la Creuse. La Dordogne sera ensuite à l'honneur pour la 2ème étape, disputée entre Saint Aulaye - Puymangou et Terrasson-Lavilledieu. Le peloton passera sa 3ème journée en Corrèze, depuis La Rivière de Mansac jusqu'à Argentat. Enfin la 4ème et dernière étape reviendra en Haute-Vienne, avec un départ à Oradour-sur-Glane et une arrivée à Limoges.

ⓘ Publicité

Les organisateurs n'ont pas encore dévoilé le tracé exact entre les villes de départ et d'arrivée de chaque étape. Certaines de ces communes accueillent le Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine pour la première fois, à l'image de Boisseuil, Saint Aulaye - Puymangou et Terrasson-Lavilledieu. Pour Oradour-sur-Glane, c'est en revanche la troisième participation et ça interviendra quelques semaines après les commémorations des 80 ans du massacre commis dans le village martyre, durant la seconde guerre mondiale.

Les étapes en un coup d'œil