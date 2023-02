Cyclisme : départ de Chambray-lès-Tours, 202 km et 26 bosses, la Roue Tourangelle dévoile son parcours

Les organisateurs de la Roue Tourangelle ont dévoilé ce jeudi, le parcours de la 21e édition de cette course cycliste professionnelle. Ce dimanche 26 mars, les coureurs s'élanceront notamment pour la première fois de Chambray-lès-Tours.

Et pas n'importe où dans la commune, puisque le grand départ se fera à l'hippodrome. "C'est un départ atypique. Cela va marquer l'histoire de la Roue Tourangelle et même dans le monde du cyclisme, c'est rare de partir sur un hippodrome et de pouvoir le traverser", s'enthousiasme Bernard Machefer, le président, fondateur et organisateur de la Roue Tourangelle. Une annonce qui fait également le bonheur du maire de Chambray. "On est très heureux d'accueillir la compétition. À titre personnel, je suis un passionné de vélo. C'est ma famille. J'ai été licencié pour la première fois, il y a 50 ans, et j'y suis toujours. On est heureux de contribuer à la notoriété de cette course et faire plaisir au public", précise Christian Gatard qui a lancé l'idée de voir un jour Chambray-lès-Tours, comme future ville d'arrivée.

Voici le parcours de la Roue Tourangelle 2023 - La Roue Tourangelle

Cette édition mettra également à l’honneur le cœur de la Touraine, avec un passage des coureurs dans la Vallée de l’Indre : Veigné, Montbazon, Esvres, Villeperdue, Thilouze, ou encore Saché. Mais aussi Villandry, Savonnières et Joué-lès-Tours, avant une épreuve final à Tours

Au total, les coureurs de 19 équipes, voire 18 puisque la présence de d'Astana n'est pas encore confirmée, parcourront 202 kilomètres sur la journée. "Il y aura du spectacle. La Vallée de l'Indre, c'est bosselé. Alors ce n'est pas une étape de montagne mais avec 202 kilomètres, 26 bosses, ça finit de peser dans les jambes. La course devrait être mouvementée du départ à l'arrivée", assure Bernard Machefer directeur de la course et président de Touraine Évènement Sport.

Les équipes de coureurs qui participeront à la 21e édition de la Roue Tourangelle. - La Roue Tourangelle

La Roue sera l'occasion pour les amateurs de vélo de participer à des activités durant tout le week-end, avec dès samedi, une rando cyclo au départ de l'hippodrome sur 50, 70 et 100 kilomètres, ainsi qu’une sortie familiale de 10 kilomètres. Un village partenaire sera également présent avec une 45 exposants, une exposition de voitures anciennes, un concours d’élégance, une fanfare, ou encore une révision gratuite de votre vélo.