Cyclisme : échange de maillot jaune entre Christian Prudhomme et Morgan Parra à Clermont-Ferrand

"C'est un clin d'oeil". Christine Rougerie, la première adjointe de la ville, se félicite de cette initiative. Au milieu de la pelouse, moins d'un mois avant la reprise du Top 14 et du départ du tour de France, et à la veille de la première étape du Dauphiné depuis la place des Bughes ce mercredi, Christian Prudhomme est venu rencontrer les rugbymen de l'ASM pour symboliquement échanger un maillot jaune du Tour contre celui des rugbymen de l'ASM. "Voilà le maillot, c'est celui de la dernière finale" a précisé Morgan Parra, le capitaine de l'équipe.

Christian Prudhomme a échangé avec les rugbymen de l'AM dont il est fan © Radio France - Jean-Pierre Morel

"C'est un maillot emblématique d'un club emblématique" ajoute Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France ajoute qu'il "n'avait jamais foulé la pelouse de ce stade magnifique". Il a également dit son attachement pour Clermont où sa sœur a résidé durant les dernières années de sa vie, et pour l'ASM, "un de mes clubs préférés".

l'ASM est comme un cycliste qui tombe et remonte en selle pour gagner... Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

"Je me souviens des Romeu, Droitecourt notamment" précise l'ancien journaliste qui, accompagné de Morgan Parra, est allé voir la plaque commémorative en la mémoire de Jean-François Phliponeau, ancien ailier du club mort foudroyé sur la pelouse. Il a ensuite conversé avec les joueurs, évoquant notamment les contraintes sanitaires. "Tous les acteurs du rugby sont dans le même bateau, comme les gens du rugby ici, on doit faire en sorte que tout se passe bien, il y a une bulle autour des coureurs pour les protéger, mais ce n'est clairement pas l'année pour avoir un autographe, ou même demander un autographe ou un selfie, c'est une évidence, et ce n'est pas parce que les coureurs ne sont pas sympas, mais c'est comme çà, la proximité avec les cyclistes reviendra l'an prochain". En attendant, le port du masque est obligatoire lors des départs et des arrivées, ainsi que fortement recommandé sur l'ensemble du parcours du Dauphiné.