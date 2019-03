Cyclisme : et maintenant Julian Alaphilippe gagne même au sprint

Auvergne, France

Il devait accompagner son sprinteur, Elia Viviani. L'objectif était déjà largement atteint pour Julian Alaphilippe dans ce Tirreno - Adriatico, la course entre les deux mers, avec une victoire dans la deuxième étape. D'autant plus que l'arrivée de cette sixième et avant dernière étape avait lieu sur un léger faux plat, pas sur un raidar comme l'auvergnat les affectionne.

Sauf que Viviani ne se sentait pas dans un bon jour. Il a proposé à Alaphilippe de disputer le sprint à sa place et a même dû insister pour le forcer à jouer sa carte personnelle. Et comme le coureur de Montluçon est dans une forme étincelante, il a réglé tout le monde sur la ligne, notamment Peter Sagan. Un succès qui ne changera rien au classement général, il reste une étape à disputer mardi, un contre la montre de 10 kilomètres. Alaphilippe est cinquième, à 2'24" du leader, l'anglais Adam Yates. Même s'il a promis de faire le contre la montre à fond, le podium est trop loin.

🇫🇷🏆 VICTOIRE DE JULIAN ALAPHILIPPE !



Il s'impose au sprint sur la 6e étape de Tirreno - Adriatico 😮 #lequipeVELO#TirrenoAdriaticopic.twitter.com/he69OYxAw0 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 18, 2019

Pas grave pour un Alaphilippe en pleine campagne d'Italie victorieuse. Avec sa victoire dans les Stradde Bianche, il en est à trois victoires en dix jours (et 30 victoires en professionnel). Et ce n'est peut être pas terminé. Il sera l'un des grands favoris de Milan - San Remo samedi prochain. La "Primavera", la course du printemps, est l'un des monuments du cyclisme, mais aussi une course très dure car très longue, 291 kilomètres, la plus longue de la saison.