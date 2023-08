Cyclisme : "Excité comme avant la rentrée", dit Arnaud Démare avant sa première course avec Arkéa-Samsic

Cette fin de saison a un goût de nouveau départ pour Arnaud Démare. "Je suis tout excité, un peu comme une rentrée des classes", lance le cycliste auprès de France Bleu Picardie, quelques heures avant le début du Tour de Louvain en Belgique, ce mardi. C'est la première course qu'il dispute avec sa nouvelle équipe, Arkéa-Samsic.

En juin dernier, le Beauvaisien n'a pas été sélectionné pour le Tour de France par la Groupama FDJ, et apprenait par ailleurs qu'il ne serait pas prolongé à la fin de l'année. Arnaud Démare a donc quitté le groupe au 1er août , sans même attendre la fin de son contrat pour rejoindre l'Arkéa. "J'avais envie d'avoir une grosse motivation, une équipe qui a envie de moi, explique-t-il. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de changer, pour garder de l'entrain pour la fin de saison."

C'est donc plus motivé que jamais qu'Arnaud Démare s'apprête à revêtir un nouvel équipement sponsorisé. Et avec ce Tour de Louvain en Belgique, il voit l'opportunité parfaite pour montrer ses capacités et sa motivation. "Forcément, j'ai envie de faire la meilleure entrée possible, de vite performer", indique-t-il. Le Picard dit se sentir écouté et reconnu dans sa nouvelle équipe, "toutes mes attentes sont déjà rencontrées", assure-t-il.