Cyclisme féminin : le Bretagne Ladies Tour annulé

Le comité d'organisation du Bretagne Ladies Tour, anciennement Tour de Bretagne féminin, a annoncé ce vendredi avoir décidé d'annuler son édition 2021, prévue au mois de mai, en raison des "très lourdes contraintes liées à la situation sanitaire". Les organisateurs mettent aussi en avant l'impossibilité de "proposer un événement populaire ce qui est le fondement même du sport cycliste, encore plus pour une épreuve par étapes se disputant en Bretagne".

Le parcours devait emprunter l'ascension mythique de Mûr de Bretagne

Le parcours du Bretagne Ladies Tour devait, notamment, emprunter l'ascension mythique de Mûr de Bretagne, quelques semaines avant le Tour de France et La Course by Le Tour, ce qui s'annonçait comme l'une des arrivées les plus intéressantes de la saison.

Déjà annulé l'an dernier

L'an dernier, le Tour de Bretagne féminin avait été reporté à la fin du mois d'octobre avant d'être contraint d'annuler l'épreuve quelques jours avant le départ.

Le Bretagne Ladies Tour donne rendez-vous en 2022.