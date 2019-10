Cyclisme: fin de course pour Euskadi Murias

Bayonne, France

Il n'y aura plus de maillots verts siglés Euskadi Murias dans les pelotons la saison prochaine. Dans un communiqué publié ce lundi sur son site, l'équipe explique que "devant l'impossibilité de poursuivre notre croissance par nos propres moyens, nous nous voyons dans l'obligation d'abandonner aujourd'hui notre projet".

Euskadi Murias a vu le jour il y a cinq ans avec l'intention de remplir le vide laissé par la disparition d'Euskatel Euskadi : une équipe basque avec des cyclistes locaux, capables d'évoluer au meilleur niveau mondial. Participant sur invitation à la Vuelta, Euskadi Murias a même réussi à remporter une étape, avec Mikel Iturria. Le groupe a grimpé les échelons jusqu'à atteindre le niveau "équipe continentale", soit la deuxième division mondiale. Elle possède aussi une pépinière de jeunes et une équipe féminine.

Des remerciements aux supporters

Sur son compte Twitter, Euskadi Murias rappelle ses succès en photo sous les mots "Eskerrik asko", (merci beaucoup, en basque) et souligne l'importance de l'aficion basque au bord des routes.

"Au Pays Basque et partout dans le monde, nos supporters nous ont toujours soutenu sans compter, dans tous les pays, et nous voulons les remercier du fond du cœur. _Nous pensons avoir porté le nom d'Euskadi sur toutes les routes_, et nous sommes sûrs que cela a été pour le plus grand bénéfice de tous les Basques", affirme le communiqué.

"Ils nous ont tout donné pour qu'on ne manque de rien"

L'équipe Euskadi Murias lors de sa présentation à Bayonne avec Francis Lafargue et Cyril Barthe © Radio France - Bixente Vrignon

Âgé de 23 ans, le coureur béarnais Cyril Barthe, avait été retenu dans l'équipe, sa mère étant Souletine. "C'est dommage pour cette équipe qui nous a toujours tout donné pour qu'on ne manque de rien" regrette-t-il, "c'est dommage que ça s'arrête comme ça. Y'avait vraiment une bonne ambiance mais il manquait de sponsors. C'est dommage parce que sportivement on a eu de bons résultats. _Je ne peux que les remercier, ils m'ont ouvert les portes du monde professionnel_, et c'est super important pour un jeune cycliste".

Eskerrik asko afizioari

Explikazio gehiagorik ez du emaiten taldeak, bere aurrekonduari buruz, bainan txirrindularien kontratoak abendoaren 31a arte jarratiuko dira. Beste laterkak baditu oraindik eramateko, hala nola Tour of Hainan Txinan. "Hasiera hasieratik, kirol eta antolakuntza bikaintasunean oinarritutako harrobi proiektua garatu nahi izan genuen" adierazten du taldeak bere agirian. "Gure desira euskal neska-mutilei nazioarteko mailarik gorenean lehiatzeko aukera ematea izan da beti".