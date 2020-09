CYCLISME : fin de saison compromise pour Pierre Latour

10 jours de repos pour Pierre Latour après son abandon sur le Tour de France

Victime d'une chute lors de la première étape du Tour de France, Pierre Latour a abandonné samedi dernier entre Clermont-Ferrand et Lyon car la douleur était trop forte. Touché à la hanche gauche, le coureur de l'équipe AG2R a passé des examens cette semaine à la clinique "La Parisière" à Bourg-de-Péage. Le Drômois souffre d'une lésion au ligament ischio-fémoral à hauteur de l'aine, une blessure assez rare chez un cycliste mais il ne pouvait pas poursuivre la course dans ces conditions.

La série noire se poursuit pour le coureur de Romans-sur-Isère

L'an dernier, Pierre Latour était absent du Tour et avait été éloigné du peloton pendant deux mois après une fracture à la main gauche subie à l'entraînement. Cet été, il a déclaré forfait pour le championnat de France du contre-la-montre à cause d'une rhinopharyngite après avoir remporté le titre en 2017 et en 2018 et pour son dernier Tour de France sous les couleurs d'AG2R, c'est donc une chute qui le contraint à l'abandon.

Pierre Latour espère pouvoir reprendre la compétition avant la fin de la saison, il est inscrit sur les classiques "Liège-Bastogne-Liège" et l'"Amstel Gold Race" mais après dix jours sans vélo au cours de ce mois de septembre, il sera compliqué de retrouver un niveau suffisant pour briller une dernière fois avec l'équipe de Vincent Lavenu.