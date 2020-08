Cyclisme : Florian Sénéchal brille sur le tour de Wallonie

Le Nordiste termine 4ème du classement général à l'issue des quatre jours de course dans la province francophone belge.

Le cycliste originaire du Cambrésis est en forme ! Florian Sénéchal a terminé 4ème du classement général du Tour de Wallonie.

Un Florian Sénéchal costaud finit au pied du podium - Quickstep

Le coureur originaire du Cambrésis a fait un bond de 16 places au général ce mercredi, lors de la 4ème et dernière étape remportée par le Picard Arnaud Démarre qui s'adjuge également le classement final devant deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix : Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet. Florian Sénéchal réalise ainsi son meilleur résultat dans une course à étapes. Le Tour de Wallonie, dont le parcours avait dû être modifié au dernier moment (des communes avaient renoncé à accueillir l'épreuve en raison du regain de l'épidémie de coronavirus)