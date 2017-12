Cyclisme : France Bleu Picardie à l'entraînement avec Arnaud Démare

Pendant son intersaison, Arnaud Démare a reçu France Bleu Picardie chez lui, près de Beauvais dans l'Oise. Le double champion de France cycliste de 25 ans évoque son cocon familial, sa préparation, ses performances, ses ambitions pour la saison 2018 - 2019 et notamment le Tour de France.

Ce matin là, il pleut et le vent souffle sur le nord de l'Oise. Près de Beauvais, Arnaud Démare nous reçoit chez lui, dans son pavillon. "J'avais prévu de faire une sortie mais étant donné les conditions météo, c'est niet", lâche le cycliste qui a repris l'entraînement en novembre après cinq semaines de congés et une saison 2016 - 2017 bien remplie, marquée notamment par sa victoire d'étape à Vittel pendant le Tour de France et un second titre de champion national.

Reportage France Bleu Picardie chez Arnaud Démare Copier

Musculation avec Coldplay ou Soprano dans les oreilles

Avant un stage collectif en Espagne du 13 au 23 décembre, le sprinteur de la Française des Jeux, 26 ans assure seul sa préparation physique de haut niveau. "J'augmente progressivement la charge de travail, de huit à dix puis douze heures de vélo combinées avec d'autres activités", explique Arnaud Démare. Entre le V.T.T, le footing avec sa compagne, la natation, le picard est un touche à tout. Il effectue également au moins deux séances de musculation par semaine.

Arnaud Démare en pleine séance de gainage © Radio France - François Sauvestre

Je suis bien ici. Je n'ai pas besoin de partir dans le Sud, même si il y plus de soleil qu'en Picardie

"J'ai ma propre salle de musculation", décrit-il en nous faisant visiter les installations. Home-trainer, barre d'haltères, tout y est. Le champion cycliste accorde une grande importance à cet entretien physique. "C'est un plaisir", explique t-il en souriant. Arnaud Démare alterne donc les efforts. Mais cette intersaison c'est aussi pour lui l'occasion de passer plus de temps en famille. "J'ai tout le monde autour de moi ici", dit-il en soulignant cet équilibre familial dont il a besoin.

Arnaud Démare et le cocon familial Copier

Il sillonne les routes qu'empruntera le prochain Tour de France

Il n'y a pas que la musculation ! Avec d'autres coureurs picards, professionnels ou amateurs, il effectue plusieurs sorties par semaine sur les routes de l'Oise mais aussi plus au nord dans le département de la Somme. Paré de son maillot tricolore de champion de France, Démare croise de plus en plus de fans. "Il y a un effet victoire sur le Tour de France", remarque t-il. Ces mêmes axes qu'il sillonne à l'entraînement, seul ou en mini peloton seront en partie au menu de la huitième étape du Tour de France 2018, le 14 juillet entre Dreux et Amiens.

Arnaud Démare se dit "tout excité" par cette étape promise à une arrivée au sprint à Amiens. "J'ai une réelle chance, ce n'est pas dans les Alpes". Si je devais choisir une étape ce serait celle d'Amiens bien sûr", se projette Arnaud Démare.