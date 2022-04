Cyclisme : Geoffrey Bouchard remporte en solitaire la première étape du Tour des Alpes

Geoffrey Bouchard a remporté lundi sur le Tour des Alpes en Italie la première course de sa carrière chez les professionnels. Échappé dans la matinée avec 5 autres coureurs, le leader de l'équipe AG2R Citroën a réussi d'abord à s'isoler dans la dernière ascension de la journée avant de résister au retour du peloton dans les derniers kilomètres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Là, ça récompense mon travail et mon sérieux, je suis hyper content ! Geoffrey Bouchard au micro de l'Equipe TV

Auparavant cycliste amateur et vendeur dans une grande enseigne de sport, Geoffrey Bouchard est passé professionnel tardivement à 27 ans. Depuis, il n'a cessé de progresser et de confirmer, déjà meilleur grimpeur du tour d'Italie en 2021 et du tour d'Espagne en 2019 le voici donc avec une première victoire d'étape à son palmarès, et aussi le maillot de leader du classement général de ce tour des Alpes.

Principale épreuve de préparation au tour d'Italie, le tour des Alpes s'achèvera vendredi à Linz en Autriche, après cinq étapes toutes montagneuses. Geoffrey Bouchard et son équipe ont encore du pain sur la planche mais leur semaine est d'ores et déjà réussie.

à lire aussi Tour d'Espagne : Geoffrey Bouchard meilleur grimpeur de la Vuelta

"Je mangeais ma barre de céréales..."

Comment le voironnais a-t-il vu ce succès se dessiner aujourd'hui, au micro de nos confrères de l'Equipe TV, il avouait un peu d'incrédulité : "Pfff, j'en sais rien, j'étais dernier du peloton, je mangeais ma barre de céréales, je suis remonté, j'ai attaqué, et on est parti. Après, voilà, on a pris de l'avance, et on a eu de l'avance et je me suis dis... "ça peut le faire, l'étape est pas trop longue". Et voilà ! Je suis super content. J'ai eu le maillot des grimpeurs l'an dernier, mais je me suis fait rattraper dans les derniers mètres d'une étape du Giro, je les avais "un peu là", j'avais peur que ça se reproduise. Là, ça récompense mon travail et mon sérieux, je suis hyper content !'"