JO Tokyo 2020 - Guillaume Martin : "les Jeux resteront un moment fort de ma carrière"

Alors que les JO de Tokyo vivent leurs derniers jours, Guillaume Martin a regagné depuis longtemps la Normandie. Si le protocole sanitaire strict et le résultat de la course sur route l'ont frustré, le coureur de l'équipe Cofidis est heureux d'avoir pu participer au Jeux Olympiques.

C'est dans l'Orne et dans la ferme de ses parents que Guillaume Martin reprend son souffle après un été chargé qui l'a vu enchaîner une belle 8e place au Tour de France et ses premiers Jeux Olympiques.

Cela a été un peu frustrant parce que je n'ai pas vu grand chose du Japon et puis des Jeux Olympiques non plus (rire) avec le protocole Covid mis en place.

"On a vraiment enchaîné après le Tour. On a pris un vol le soir-même de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Notre épreuve était le samedi qui suivait et c'était le premier jour des Jeux.

Cela a été très vite pour s'acclimater au décalage horaire, à la chaleur sur place au Japon et puis surtout pouvoir récupérer du Tour. C'était un peu particulier. Cela a été un peu frustrant parce que je n'ai pas vu grand chose du Japon et puis des Jeux Olympiques non plus (rire) avec le protocole Covid mis en place."

Entre son arrivée au Japon et son retour en France, Guillaume Martin ne sera resté que six jour dans l'Archipel. Après les efforts consentis sur le Tour de France, cela a sans doute contribué à son classement final et à sa 27e place (2e français) dans la course sur route.

Sur une course d'un jour, il faut que tous les voyants soient au vert et ce n'était pas le cas ce jour-là

"Ce n'était pas une très bonne journée pour moi. Je pense que j'ai pas mal souffert de la chaleur. Finalement, pendant le Tour de France, on n'a pas eu beaucoup de conditions vraiment chaudes. Et au Japon, au delà de la chaleur, l'humidité a été difficile à gérer. On a pas mal souffert de ça.

Sur une course d'un jour, il faut que tous les voyants soient au vert et ce n'était pas le cas ce jour-là."

Malgré le protocole sanitaire contraignant et la déception de son classement, Guillaume Martin n'en a pas moins apprécié sa participation aux Jeux Olympiques.

"Je comprends évidemment ce protocole mais d'un point de vue purement égoiste, j'aurais aimé en voir plus (rire). J'aurais aimé voir d'autres épreuves et éventuellement participer à la cérémonie d'ouverture mais cela n'a pas été possible.

Cela aura été une belle expérience et une belle aventure humaine avec un groupe très agréable. Même si le résultat n'était pas au bout, cela restera un moment fort de ma carrière."

De retour du Japon, Guillaume Martin a délaissé son vélo une petite semaine avant de reprendre rapidement l'entraînement. Il participera au prochain Tour d'Espagne à partir du 13 août prochain.