Cyclisme : Hugo Hofstetter, un Alsacien participera au Tour de France 2020

Depuis Thomas Voeckler en 2017 et avant lui Christophe Kern en 2012, l'Alsace n'avait plus eu de représentant au départ du Tour de France. Hugo Hofstetter met donc fin à cette période de disette, en cette saison si particulière à cause de la pandémie de coronavirus, qui a considérablement allégé le calendrier de courses.

Une victoire chez les pros en mars 2020

Sous son nouveau maillot d'Israël Start-Up Nation, Hugo Hofstetter avait brillé en début de saison en remportant sa première épreuve chez les professionnels, Le Samyn, une course en Belgique, le 3 mars 2020.

Le coureur de Seppois-le-Bas dans le Sundgau avait décidé de changer d'air l'hiver dernier, en quittant sa première équipe professionnelle Cofidis, avec l'espoir d'avoir davantage de chances d'être sélectionné pour la Grande Boucle. Son pari est donc réussi, il participera à son premier grand Tour.

Le baroudeur sprinteur aura peu d'occasions de briller dans une édition du Tour 2020 qui fait la part belle aux grimpeurs. "C'est un grand honneur de porter le maillot d'Israel Start-Up Nation dans mon pays a réagi Hugo Hofstetter sur la page facebook de son équipe. Je me prépare au mieux pour être dans la meilleure forme possible". Il visera "une étape difficile qui pourrait se jouer au sprint en petit comité" et _"_va tout faire pour rallier les Champs-Élysées".