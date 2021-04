Cyclisme : "Je me réjouis de partir sans regret", confie le coureur basque Romain Sicard

"Plus le cœur à rouler." C'est par ces mots que Romain Sicard, l'Haspandar de 33 ans, a annoncé son retrait des pelotons, en raison d’une anomalie cardiaque détectée en début d’année. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le peloton et tous les amoureux du cyclisme, basques ou non, qui n'ont pas manqué de saluer la carrière de cet espoir, bon grimpeur et coéquipier modèle. "J'ai toujours aimé cette communion avec les supporteurs basque", explique le cycliste à France Bleu Pays Basque dans l'émission 100% Club, lui qui prend la parole pour la première fois depuis.

France Bleu Pays Basque : Comment vous sentez-vous quelques jours après avoir annoncé l'arrêt de votre carrière ?

Romain Sicard : Ça va, ça va. C'est vrai que, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. C'est une période un peu compliquée. Je crois qu'il faut un peu digérer et assimiler tout ça, tout ce qui vient de se passer. Mais il va falloir aussi rebondir. Et puis garder le moral pour ne pas être spectateur de cette situation et prendre les devants.

Une anomalie cardiaque, c'est ce qu'on vous a découvert ? Comment ?

Oui... On a de la chance, entre guillemets dans cette période, dans ces circonstances difficiles, d'avoir un très, très bon suivi au niveau de la Fédération Française de Cyclisme en France avec les médecins et les cardiologues. Donc, on passe des tests chaque année pour voir si on est apte à démarrer la saison. Et ils ont détecté effectivement des anomalies cardiaques avec le cœur. On ne peut pas jouer, donc on a pu anticiper sans doute un très, très gros problème. Il faut être aussi reconnaissant envers ça.

À partir de 2014, Romain Sicard traverse les Pyrénées et s'engage chez Europcar, devenu depuis Total Direct Énergie © Maxppp - Laurent Lairys

Il était prévu que vous repreniez fin février..

C'est vrai que j'étais prêt à démarrer la saison, mais voilà, c'est un coup dur. Mais c'est aussi pour le bien de ma santé futur. Donc il va falloir digérer. Mais il faut aussi prendre beaucoup de recul sur cette situation.

Originaire d'Hasparren... Faut il le rappeler ? Votre plus grande fierté, c'est quoi ?

Ma plus grande fierté... Je n'ai aucun résultat concret dans la tête, en revanche c'est d'avoir pu faire le vélo que j'aime, c'est d'avoir pu être dans deux équipes (Euskaltel Euskadi et Total Direct Énergie) avec lesquelles je partageais beaucoup de valeurs qui me ressemblaient. Donc, voilà, c'est des équipes qui avaient une vraie identité, une vraie âme. Donc, pour moi, je me réjouis de partir sans regret.

En 2009, Romain Sicard remporte le championnat du monde Espoir © Maxppp - JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cette pression, est-ce qu'elle a été difficile à gérer après 2009 et ce maillot arc-en-ciel ? Certains passionnés et grands frustrés du cyclisme voyaient en vous peut-être le prochain Bernard Hinault...

Oui et non. C'est sûr que c'est une pression importante. Mais après, j'ai tout de suite pris beaucoup de recul là-dessus parce que je sais que le monde des professionnels et le monde des Espoirs, ce sont deux mondes totalement différents. Après, bien sûr, c'est tout à fait normal que certaines personnes espéraient mieux quand on part comme ça, dans les rangs Espoir [...] Pour ma part, si je n'ai pas fait ces choses là, c'est que je n'étais pas en mesure de les faire personnellement. Par contre, au-delà des victoires et des résultats personnels, je me suis aussi beaucoup épanoui dans le collectif et dans certains succès collectifs. J'ai vécu des moments très forts à ce niveau là, donc je repars avec de grands souvenirs, en tout cas.

Et ce rôle de coéquipier modèle, dans l'ombre...

C'est là où je me suis beaucoup épanoui. C'est vrai, j'ai vécu des moments très forts avec des grands leaders, à l'image du Giro de Pierre Rolland en 2014, de la Vuelta 2015. J'ai aussi vécu le succès de Lilian Calmejane à la station des Rousses, au Tour de France. Donc voilà, j'ai pu roulé pour d'autres leaders. Donc, c'est vrai que c'est le genre de journée où on prend beaucoup de plaisir parce que ça, ça se répercute sur tous les coureurs de l'équipe, mais pas seulement, aussi sur tout le staff. Ça génère beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. C'est des souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire à jamais.

C'est peut être surtout chez Europcar devenu Total Direct Énergie, de ce côté des Pyrénées, où vous aviez trouvé un second souffle, là où vous peut être le plus épanoui.

Je ne sais pas, je n'ai pas envie de comparer une équipe à l'autre. Je dis souvent que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup avec ce côté familial, cette identité toujours portée vers l'attaque, donc des cultures différentes, le cyclisme basque et le cyclisme français. Mais j'ai retrouvé beaucoup de points communs dans les deux. C'est vrai mais je pense que c'était un peu mon destin de courir pour ces équipes de qualité.

De 2009 à 2013, il court sous les couleurs d'Euskaltel Euskadi / Ici au Tour de France 2013 à Cagnes sur Mer © Maxppp - Alexandre MARCHI

Vous parliez du destin... Euskaltel Euskadi, venant d'Hasparren, c'était un destin, un symbole, un rêve ?

C'est vraiment un rêve d'avoir pu courir pour cette équipe là. Étant né au Pays basque, donc voilà, surtout avant que l'équipe ne disparaisse. J'ai vécu des moments très forts. Une sacrée communion avec les supporteurs basques aussi. Le Pays Basque c'est l'endroit où il y a la plus grosse culture du cyclisme... Sans être chauvin ! J'ai découvert des personnes formidables, très humbles, qui font encore les beaux jours du cyclisme actuel [...] Jeune c'est vrai que j'étais très rêveur. C'est après. J'ai compris que ça allait être un peu plus dur que prévu. Mais bon, déjà, d'avoir pu faire cette carrière là. Cette expérience là, c'est déjà très bien. Surtout sans regret. Avec le sentiment que je me suis investi à 100%. Mais c'est vrai que quelque part, j'ai accompli une bonne partie de mon rêve, de pouvoir courir les plus belles courses du monde.

C'est quoi la suite pour vous ?

La suite, ça va être d'assimiler, de gérer tout ça. Et puis, bien se poser, comme je disais avec Francis pour faire les bons choix quant à l'avenir. Voilà savoir de quoi j'ai vraiment envie, sur quel projet partir. J'ai quelques idées. C'est un peu flou encore, mais on va prendre le temps de bien dessiner tout ça.