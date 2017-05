Cyclisme : J - 7 avant le départ du Critérium du Dauphiné à Saint-Étienne

La 69e édition du Critérium du Dauphiné s'élancera de Saint-Étienne le 3 juin prochain. Une semaine de course a travers toutes la région Rhône-Alpes-Auvergne. Au programme, 8 étapes pour une distance totale de 1155 kilomètres.

C'est la grande répétition avant le Tour de France. Calé 3 semaines avant le départ de la Grande Boucle le Critérium du Dauphiné est une course très apprécié du peloton car il permet de se jauger avant le rendez vous majeur de la saison. Mais attention, il ne s'agit pas d'un tour d'entrainement et la course promet des rendez-vous épiques.

Un plateau relevé

Globalement ils seront tous là ! A commencer par Christopher Froome double tenant du titre sur le Dauphiné et vainqueur du dernier Tour de France mais aussi Alberto Contador, Richie Porte et évidemment Romain Bardet. L'Altiligérien, 3e du dernier Tour de France et local de l'étape sera l'une des attractions sur les routes du Critérium. Le plateau s'annonce donc grandiose et permettra à chacun d'envoyer des messages à quelques semaines du Tour de France.

Saint-Etienne à l'honneur

Rendez-vous le 4 juin / See you on June 4th #Dauphine pic.twitter.com/yYcJj7DvdG — Critérium Dauphiné (@dauphine) March 16, 2017

Le Critérium du Dauphiné s'offre cette année un passage par la mythique ascension de l'Alpes d'Huez mais avant il faudra bien négocier la première journée avec une boucle de 170 kilomètres autour de Saint-Étienne. Après un départ (fictif) en grande pompe Cour Fauriel, les coureurs remonteront vers le nord de l’agglomération jusqu’à Saint-Galmier avant de traverser la Loire puis de revenir par Saint-Maurice-en-Gourguois, Çaloire et la vallée de l’Ondaine. De retour à Saint-Étienne, ils passeront une première fois par le Cour Fauriel avant de parcourir à trois reprises la boucle Saint-Étienne - Rochetaillée. Le peloton passera donc à quatre reprises devant les spectateurs dans le centre-ville, ce qui promet du grand spectacle.

Le parcours de la première étape au départ de Saint-Etienne

